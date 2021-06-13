专家：广州本轮疫情20日前或可结束

中国广东省疾控中心首席专家、广东省公共卫生研究院院长马文军预测称，保守估计，本次疫情规模应该在180例之内，6月20日之前清零，持续时间一个月左右。

据一财网报道，马文军撰写的文章《广州疫情何时结束？》中如是写道。

从5月21日至6月10日，广州本轮疫情已经持续21天，共报告131例感染者，其中确诊123例，无症状感染者八例。

回顾广州这次疫情，马文军认为有四大特点，一是这是一起由变异株引起的传播，潜伏期短，感染者病毒载量高，传播速度快。按照病毒变异的一般规律，如果变异株传播速度增加，致病力会有所下降，但这次病例中无症状感染者的比例并不高，可能是由于感染者病毒载量高所致，或者提示该变异株的致病力并没有明显下降。

马文军说，广州本次疫情与去年3月广州输入疫情流行曲线相似，如果按照去年3月广州疫情的流行趋势来预测本次疫情未来的变化，疫情约于6月17日清零，共146例左右；如果按照北京2020年新发地暴发疫情流行模式，预测疫情大约在6月18日清零，总病例154例左右。

马文军认为：“广州这次疫情只是新冠大流行的一个小插曲，有了去年的成功抗疫经验，我们必然会战胜这次疫情，这是不容置疑的。但从长远来看，我们如何才能结束新冠全球大流行，回归到正常生活，这是一个需要全人类共同回答的宏大命题。”