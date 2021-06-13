两年发展会员28万人 传销团伙九人获刑

中国有九名人员利用两家生物科技公司搭建网络平台，以“拉人头”“金字塔”模式，进行团队和多层次计酬，发展会员28万人，销售额约两亿元（人民币，下同，4143.87万新元）。

据澎湃新闻报道，中国裁判文书网公布的这起案件的判决书显示，枣庄中院二审以组织、领导传销活动罪，判处九人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处罚金。

判决书显示，2016年11月份，姚某、赵某、程某、孙某、宋某等人利用两家生物科技公司搭建网络平台，以“万店连锁和会员制”形式销售，要求参加者以出资人民币360元购买实际价值低廉的化妆品为条件，在网络平台上注册为会员，并通过夸大经营项目及盈利前景，引诱会员继续发展他人加入。

这九人以会员加入先后顺序组建AB双区的金字塔状层级，以发展人员的数量（即报单）为依据，分别获得层奖和量奖；以直接推荐关系为顺序组建太阳系层级，以会员每月购买90元商品（即复消）为条件，参与者可以获得1至20代下线复消金额一定比率的复销奖。

为了快速发展会员，该公司还制定了奖励政策。对下线较多或者下线复消金额较多的会员，另外按照复消金额一定比率给予市场总监奖、董事分红奖；以出资1万元购买商品为条件，取得开设专卖店资格，每办理一名会员注册手续取得店补人民币18元的店补，另外可以享受5折进货优惠（会员购买为6折）。

判决书称，上述两家生物科技公司成立后，共通过以上方式发展会员326层28万人，收入人民币2亿余元。涉案嫌疑团伙9人于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审，2019年6月25日被逮捕。