G7宣布提供10亿剂疫苗 中使馆：望兑现承诺

中国驻英使馆发言人12日表示，希望发达国家能向发展中国家提供更多的帮助和支持，希望有关国家的援助承诺能切实兑现。

据香港中通社报道，有记者问，七国首脑会议（G7）期间，七国集团将宣布向有需要的国家提供10亿剂疫苗。在抗疫国际合作中，中国作出了哪些努力、采取了什么举措？就此，该发言人说，中国在产能有限、自身需求巨大的情况下，已经向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗，迄今已向国际合作伙伴供应了3.5亿剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。

同时，中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元（26.52亿新元）援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助。中方已宣布向COVAX（疫苗实施计划）首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需，不久前第一批疫苗已正式下线。中国还为全球供应了2800多亿只口罩、34亿多件防护服、40多亿份检测试剂盒。

发言人介绍说，中国和非洲相关国家建立了41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目已于去年年底正式开工。中国同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽也取得了重要进展。中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，总额超过13亿美元，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

发言人说，中国将在未来三年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中国将尽己所能对外提供更多疫苗，支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。中国已宣布支持疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

发言人指出，中国向发展中国家提供的援助历来是真心实意、不附带政治条件的。

