G7公报首提台海稳定 台外交部：感谢各国领袖重视

七国集团（G7）领导人昨天发表联合公报，首度表明重视台海和平稳定。台湾外交部表示，这是G7前身G6自1975年成立后，36年来首度在公报纳友台文字，诚挚感谢各国元首领袖以具体行动展现对台海和平与稳定的重视。

据中央社等台媒报道，台湾外交部发布新闻稿表示，七国集团（G7）领导人峰会于13日晚间在英国康沃尔圆满落幕，会后并发布联合公报，首度强调维护台海和平与稳定的重要性，并鼓励以和平方式解决两岸议题。

外交部指出，这是G7前身G6自1975年成立以来，36年来首度在峰会联合公报中纳入友台文字，外交部对G7各国元首及欧盟领袖，以具体行动展现对台海和平与稳定的重视，表示高度欢迎与诚挚感谢。

外交部说，这是继今年4月美日元首峰会、5月美韩元首峰会、欧日领袖峰会、G7外长会议，以及6月日澳2+2会谈后，G7各国元首及欧盟领袖再度重申对台海和平与稳定的重视，凸显维持台海和平与稳定，已取得美、日、英、法、德、意、加及欧盟等世界主要民主国家元首及领导阶层的高度共识，也代表台海和平与稳定是打造“自由与开放的印太地区”不可或缺的关键一环。

外交部强调，台湾作为印太地区负责任的一员，自2016年以来即积极推动“新南向政策”，未来将秉持透明、高标准及价值驱动等民主原则，持续与G7会员国及欧盟等理念相近国家及伙伴，在完善印太地区高品质基础建设及强化全球供应链韧性等方面加强合作，共同维护印太地区的和平、稳定、繁荣及永续发展。

