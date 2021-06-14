美国安顾问：G7成员国认为有必要与中国抗衡

美国总统国家安全事务助理沙利文表示，七国集团（G7）全部成员国领袖认为，有必要在捍卫民主与科技竞争方面，与中国“抗衡并竞争”（counter and compete）。

针对中国，沙利文周日（13日）搭乘空军一号飞往比利时布鲁塞尔的途中表示，“G7峰会是七大工业国集团从以往立场向前迈进的重一步，并且反映了前几年所未见的逐渐趋同”。

据路透社报道，沙利文说：“普遍观点认为，中国象征着对世界民主国家的重大挑战。”他并表示，G7领导人认为，因应中国有必要商议共同主张，包括他们将“挺身而出、抗衡和竞争”的项目。

“类似抗衡和竞争等词汇，与会每位领导人都有提及，不仅仅是（美国总统）拜登。”

美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本这七大工业国的领导人在英国西南部康沃尔郡卡比斯贝召开了为期三天的峰会。他们昨天在峰会闭幕后发表了联合公报，对包括冠病、经济、气候、人权等一系列问题发表了一致立场。

他们也在人权问题上向中国施压，呼吁中国尊重新疆地区的人权，并允许香港高度自治。联合公报也强调“台海和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题”。“我们仍然关切东海和南中国海局势，强烈反对任何单方面改变现状、加剧紧张局势的企图。”