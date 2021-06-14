台海军向陆军借款支付美鱼叉导弹

消息人士称，为了向美国支付采购鱼叉导弹首期款项，台湾海军动用调控预算机制，先以立法院三读成为法定预算的陆军对美军购案，借支超过6亿元（新台币，2900万新元）。

据台湾《联合报》今天（14日）报道，美国军备界消息人士称，台湾海军上个月与美国签定发价书，并支付超过6亿余元的首期专案生效款项，开始执行首批购案。台湾军方也展开鱼叉海岸防卫系统营区整建，计划在2025年以前先在台湾部署32套鱼叉导弹系统。

报道引述美国国防安全合作署（DSCA）公告称，美国国务院同意销售台湾100套鱼叉海岸防御系统（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems）。这个军售案包括400枚RGM-84L-4鱼叉II型陆基型导弹、四枚RTM-84L-4鱼叉II型演习导弹、411个集装箱、100套鱼叉海防系统发射器运输器、25辆雷达卡车等，总额达23亿7000万美元（31亿4300万新元）。

国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云认为，美国会计年度与台湾不同，军购常因此造成行政与立法程序的困扰，台湾预算制度须因此评估增加弹性与灵活度，以发挥最大效益。

国民党智库国家政策研究基金会高级助理研究员揭仲则认为，海军向陆军借款买鱼叉的做法，代表国防部在对美军购的预算编列严重失真，甚至已有刻意欺瞒立法院之嫌。