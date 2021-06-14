消息：美国要阿联酋弃用华为设备

知情人士透露，美国拜登政府正在向阿联酋施压，要求阿联酋将华为从他们的电信网络中移除，并采取其他措施与北京保持距离，并称此举可能影响到230亿美元（305亿新元）阿联酋购买美国F-35战机与无人机的采购案。

据彭博社上周五（11日）报道，知情人士称，美国要求阿联酋在未来四年内，即阿联酋按计划在2026年或2027年购得F-35战之前，将华为设备从他们的网络中移除，但阿联酋官员反驳称，在这件事情上，他们需要更长的时间，而且需要在价格上处于可接受范围内的替代产品。双方的对话已经一定程度上转向从三星电子、爱立信或诺基亚获得替代设备的可行性。

报道称，关于阿联酋使用华为设备的争端从特朗普当政时期起就一直在发酵。美国官员在特朗普时期曾尝试说服阿联酋改变他们加强与中国军事经济关系的做法，但是未能成功。

知情人士说，特朗普政府官员起初想要说服阿联酋更换掉华为设备，并采取行动避免中国在该地区设立基地的计划得以实现，但阿联酋坚持与美国签署一份言辞较为模棱两可的协议，而双方也在特朗普即将离任时，达成这一类协议。

现任美国总统拜登上任后便宣布对出售F-35战机的计划进行复核。上述采购案仍在进行中，但知情人士称，美国和阿联酋在原先同意的事项上存在相当严重的分歧，包括华为和关于中国技术的其他疑虑，阿联酋无法保证能够得到F-35战机。

美国官员拒绝在公开场合证实，美国是否曾要求阿联酋替换掉华为设备。