中国驻英使馆吁七国集团停止污蔑中国

中国驻英国大使馆今天（14日）呼吁七国集团停止污蔑中国与干涉中国内政，强调中国将坚决反击强加给中国的各种不公和侵害，在冠病疫情溯源工作方面，中国也希望个别国家立即停止政治操弄。

中国驻英使馆发言人在官网以答记者问形式，批评七国集团峰会让世人看到的是搞“小圈子”和集团政治、强权政治，是人为制造对立与分裂。

发言人说：“七国集团峰会公报在新疆、香港、台湾等问题上发表了歪曲事实、颠倒是非的言论，对中方进行蓄意诬蔑，对中国内政横加干涉，这是对国际关系基本准则的严重违反，进一步暴露出美国等少数国家的险恶用心，我们对此强烈不满和坚决反对。”

发言人称，中国是一个爱好和平、倡导合作的国家，始终致力于在和平共处五项原则基础上拓展同各国友好合作，共同应对各种全球性挑战，但也强调中国的内政不容干涉，中国的名誉不容诋毁，中国的利益不容侵害，中国将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，并呼吁七国集团停止损害中国利益。

和平共处五项原则包括：互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠（在中印、中缅联合声明中改为平等互利），以及和平共处。

在《中英联合声明》方面，发言人强调，声明的核心要义是中国恢复对香港行使主权，任何国家无权借声明干预香港事务。发言人也指七国集团借涉疆问题搞政治操弄，干涉中国内政。

发言人称，造成台海两岸关系紧张动荡的根源，是台湾民进党政府拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，勾连外部势力不断谋“独”挑衅。中国大陆愿尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不会为任何形式的台独分裂活动留下任何空间，并呼吁有关国家立即停止各种助长台独势力气焰的言行，以实际行动维护台海和平稳定。

至于冠病疫情，发言人强调，溯源工作不应被政治化，并指美国等个别国家的政治人物公开质疑否定联合专家组报告结论，对中国进行无理指责，完全背离科学精神，是典型的政治操弄。

发言人说：“有关国家甚至用情报部门来搞溯源，其政治目的昭然若揭。这只能阻碍全球溯源合作，同国际社会团结抗疫的愿望背道而驰。”发言人也称，中国将继续积极开展国际溯源合作，同时溯源工作应基于全球视野，需要多国多地开展，并呼吁有关国家“像中国一样”，本着科学、客观、公正的态度同世卫组织开展溯源合作。

发言人也称，七国集团峰会公报批评中国实施非市场性政策和措施，“与事实不符、于道理不通”，并反指美国等少数国家泛化国家安全概念，动辄利用国家机器打压中国企业，给企业间的合作人为设置障碍，“这才是典型的非市场性政策措施，违反世贸组织原则和市场竞争规则，是贸易霸凌行径”。发言人呼吁有关国家“好好反省自己的政策行为，纠正错误做法”。