莫文蔚首度回应杜嘉班纳事件：感到内疚

香港艺人莫文蔚首度就身穿意大利品牌杜嘉班纳服饰做出回应时说，她对此事感到内疚，并称是自己疏忽。

据香港东网今天（14日）报道，在香港红馆完成一连三场演出的莫文蔚，在后台受访时说：“这两天要专注演出，表演是the show must go on（节目还是要进行），所以刚才先清楚了解整件事，此次真的是我疏忽，不能推卸责任”。

莫文蔚推出新歌《妇女新知2021》，音乐视频（MV）中有她穿着杜嘉班纳（Dolce & Gabbana，简称D&G）的长裙，她也将微博头像换上该造型照，被中国大陆网民痛批：“你穿着辱华品牌挣我们的钱？好意思？”又有网民说：“D&G辱华后，你是第一个穿着！”更多网民留言叫她“滚出中国！”

杜嘉班纳2018年在网上发布涉嫌歧视华人的宣传短片，后来一名杜嘉班纳设计师为此与网民争辩并疑似加码发表“辱华”言论，导致中国多名艺人明星抵制杜嘉班纳在上海举行的时装秀。

杜嘉班纳两名创始人随后通过视频向全球华人道歉，承诺绝无下次，但网民批评莫文蔚身穿杜嘉班纳服饰显示，杜嘉班纳创始人致歉未能平息众怒。

莫文蔚工作室“莫家宝贝莫文蔚工作室”前天也在微博上，对于音乐视频造型带来的“不良影响”致歉。

工作室在帖文上说：“针对《妇女新知2021》MV中的服装审核出现问题，工作室此次没有严格替艺人把关，疏忽对于品牌的问题的深入调查，造成大众十分不好的观感，对此表示万分的歉意，希望得到公众、媒体以及一直以来支持艺人的粉丝朋友们的原谅。”

工作室也称，团队已经在第一时间排查所有合作品牌，相关音乐视频已经第一时间通知各平台下架，相关造型也不会再出现在这次新专辑任何的宣传当中。

