香港廉政公署“一哥”料换人

港媒透露，即将退休的香港海关关长邓以海受中国中央政府赏识，未来很可能出掌廉政公署，担任下一任廉政专员，接替迄今已在位九年的白韫六。

香港海关关长或廉政专员一职，都属香港特区政府主要官员职位，需由北京任命。

《星岛日报》上周报道，在2017年7月林郑月娥政府上场后，邓以海从海关内部晋升，获北京任命为海关关长，成功打破香港1997年回归后多任关长由政务官“空降”的局面。

报道进一步说，邓以海未来若再获北京任命为廉政专员，将足以反映北京及特区政府对其极之信任。

《星岛日报》引述消息指出，邓以海过去30多年来“把关”的工作表现大获好评，加上为人忠诚清廉，因此很适合负责带领廉署工作。

今年57岁的邓以海，于1985年加入前人民入境事务处，任职入境事务助理员，1987年转职香港海关，任职见习海关督察；在2006至2007年间借调保安局。他于2009年1月晋升海关监督，2011年8月晋升海关高级监督，两年后晋升海关总监督。

2015年5月，邓以海晋升海关助理关长，2016年8月晋升海关副关长，并在隔年7月正式升任海关关长。

至于现任廉政专员白韫六，是前入境处处长，自2012年梁振英政府上场出任廉政专员；在2017年政府换届时，继续做专员，至今达九年，是任期最长的廉政专员。

