美媒：美国就台山核电厂泄漏报告进行评估

美国媒体披露，一家法国公司声称，他们拥有部分控制权并协助运作的台山核电厂存在迫在眉睫的放射性威胁后，美国政府在过去一周就一份关于核电厂存在泄漏情况的报告进行评估。

据美国有线电视新闻网（CNN）今天（14日）报道，法国公司法玛通（Framatome）在致函美国能源部的信件中，指中国安全部门正在调高台山核电厂外辐射检测可接受限度，以避免核电厂面临关闭的命运。不过，消息人士透露，美国政府认为，核电厂还未处在“危机水平”。

报道称，外国企业在中国国有合作伙伴尚未认定存在这一问题时，单方面向美国政府救助，是不寻常的做法；如果泄漏情况继续发生，或变得更加严重而没有得到解决，美国将有可能面对复杂的情况。

美国官员透露，国家安全委员会对此进行观察，并在上周多次召开会议，包括周五召开由国家安全委员会中国事务高级主管罗森伯格（Laura Rosenberger），以及军备管制事务高级主管斯图尔特（Mallory Stewart）主持的助理部长级会议。

消息人士和美国官员称，美国政府已经与法国政府和美国能源部专家展开讨论，并与中国政府进行接触，但不清楚双方进行接触的程度。

美国政府拒绝说出评估结果，但美国国家安全委员会、国务院和能源部的官员坚称，如果出现影响到中国民众的任何风险，美国将被要求根据当前与核事故有关的条约对外公布。

消息人士告称，法玛通在本月8日向美国提出援助请求，而这也是美国介入此事的唯一一个原因。美国国务院官员也说，国务院获得8日信件，并立即开始与跨部门合作伙伴和法国政府进行接触。

法玛通周五在声明中说，公司支持解决台山核电厂的性能问题，并说：“根据现有数据，核电厂在安全参数范围内运作。我们的团队正在与相关专家合作，评估情况，并提出针对任何潜在问题的解决方案。”

拥有法玛通股权的法国电力集团（EDF）和台山核电合营有限公司在官网上介绍，集团与中国广核集团在2008年成立台山核电合营有限公司，并在台山市建设并运行两座欧洲先进压水堆（EPR）机组。台山核电厂一号和二号机组分别在2018年和2019年商运。

台山核电合营有限公司昨晚在官网上通报台山核电机组运行状况时称，连续监测环境数据显示，台山核电站及周边环境指标正常，并强调台山核电站自投入商运以来，严格按照运行执照文件、技术程序控制机组运行，两台机组各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。

公司说：“台山核电站一号机组已进入第二个燃料循环,目前处于满功率运行状态。台山核电站2号机组已按计划完成大修,并于2021年6月10日并网成功。本次大修是台山核电站二号机组投入商运后的首次大修,大修安全、质量、工期等指标均完成了既定目标。”

不过，中国国家核安全局今年4月在官网上通报，台山核电厂一号机组在废气处理系统操作期间，发生“少量气体短时释放运行事件”，但称当时排放的惰性气体放射性总量占年排放限值的0.00044%，并强调机组状态稳定，无其他异常。