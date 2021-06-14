特鲁多批中国任意拘押加公民

加拿大总理特鲁多昨天在七国集团（G7）峰会后说，中国政府任意拘押两名加拿大男子是“损害自身利益”。中国驻加拿大使馆发言人回应，加拿大指责中国搞“任意拘押”完全是一派胡言。

据加拿大环球新闻网报道，特鲁多在记者会上谴责北京拘留两名加拿大公民康明凯和迈克尔，他并说，G7就终止这种做法达成了“非常明确的共识”。“（中国）此举不仅损害了他们在全球经济中的地位，也损害了他们自己的利益。”

2018年12月1日，加拿大应美国要求，扣押了华为公司高管孟晚舟。同月10日，中国以涉嫌从事危害中国国家安全活动为由，拘捕了康明凯和迈克尔。

另据路透社报道，特鲁多也说，G7领导人同意展开“更紧密”协调，应对中国构成的挑战。

报道引述一位消息人士称，特鲁多12日主持了G7关于中国的讨论，并呼吁采取统一的方式。

特鲁多说，七国集团需要在中国问题上“坚定和团结”，并同意为此采取措施。“我们需要在一些领域直接挑战中国，例如人权问题。因此，我们在G7峰会上确立的坚定统一立场将继续表明，我们基于共同价值观和尊重国际权利的做法不仅对我们有利，而且对整个地球有利。”

中国驻加拿大使馆昨天以发言人名义发表声明称，特鲁多“再次炒作加公民个案”，诬称中国搞“任意拘押”，就中国人权等问题大放厥词。“加方此举罔顾事实，颠倒黑白，挑衅中国，制造对抗，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

据中国驻加拿大使馆在官网发布的声明，发言人强调，加拿大指责中国搞“任意拘押”完全是一派胡言。中国已多次就康明凯、迈克尔案阐明立场。二人因涉嫌危害中国国家安全犯罪被中国司法机关依法逮捕并起诉，根本不存在所谓“任意拘押”。同时，加拿大甘心充当美国打压中国的帮凶，在孟晚舟未违反任何加法律的情况下，将其拘押已超过两年半，这才是不折不扣的任意拘押和胁迫外交。

“加方搞‘麦克风外交’、在国际上拉帮结伙向中方施压的企图完全是徒劳的，只能是死路一条。当务之急，加方应反省自身错误，尽早作出释放孟晚舟并让她平安回到中国的决断。”