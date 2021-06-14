傅莹：中国需直面美国发起的竞争挑战

对于中美关系，中国外交部前副部长、清华大学战略与安全研究中心主任傅莹表示，中美竞争将会“很激烈”，中国无意与美国进行“战略竞争”，但需直面美国发起的竞争挑战，而“这种竞争归根结底要靠办好自己的事”。

据《北京日报》报道，傅莹近日应邀线上出席俄罗斯科学院普里马科夫世界经济与国际关系研究所主办的一个国际论坛，她在论坛“中国需要全球领导力吗？”环节发表讲话时做出上述表述。

对于世界需要什么样的全球领导力，傅莹说，“我们不赞成从霸权的视角看待全球领导力。理想中的全球领导力应以联合国为中心，基于共同认可的准则和规范，有能力协调国与国和不同国际机构之间的合作，推动国际社会共同应对全球挑战。”

对于“中美竞争”，傅莹指出，中美不应恶性竞争。美国不甘心丧失全球领导地位，为了延续其霸权，将中国打造为战略竞争对手，以激发自身的危机感和创造力。拜登政府已下定决心与中国展开“长期战略竞争”，并表示这种竞争将会“很激烈”。

傅莹说，中国无意与美国进行“战略竞争”，用“战略竞争”定义中美关系是零和思维驱动的，将走向新冷战甚至正面冲突。“但我们并不回避两个大国在科技、经济等不同领域存在竞争，希望这种竞争能保持在良性轨道上，最终共同演进、各美其美、美美与共。”

她指出，“阻挡中国向前迈进取代美国，美国当前的对华政策服务于这一根本目标。美方正加紧行政和法律举措，制定全方位的对华竞争政策。中国需要直面美国发起的竞争挑战。”

傅莹认为，这种竞争归根结底要靠办好自己的事。中国率先控制住疫情，重回快速发展轨道，必将焕发出新的勃勃生机。

傅莹还说，中国没有兴趣输出自己的意识形态和政治制度，但很清楚大国竞争比的是哪种制度更稳定，更能激发人民的向心力和创造力。中国也知道，这种竞争不排斥合作，在必须合作也可以合作的领域，比如经贸、地区热点、应对气候变化、防扩散等，中国还要同美方协调利益。

她表示，“当前有很多关于中国的问题和对中国产生的担忧和恐惧，是因为缺乏真实且充分的信息。很关键的一点还在于，目前世界上许多关于中国的言论并不是中国自己的声音，是从其他国家而来。”

傅莹说，无论是中国的优势还是问题，都应被正确理解，不应被不公平或不真实的描述曲解和误读。中国需要学会更好地与世界沟通，让世界更好地了解中国。