《环时》发文回呛G7公报：不吃这套

七国集团（G7）领导人昨天发表联合公报，当中多次点名中国。对此，中国官媒《环球时报》今天发表社评，称这是西方国家最系统指责中国以及干涉中国事务的一次峰会。

《环球时报》在这篇题为《G7公报造势，中国人不吃这一套》的社评中写道，美国显然主导了其他几个盟国的态度，像要求“世卫召集第二阶段冠病病毒溯源，包括要在中国开展研究”，“可以说，美国近来攻击中国的几乎所有议题都被搬到了七国领导人的公报中”。

不过社评提到，公报的措辞比美国单独攻击中国时要缓和一些。比如，美国近来攻击中国最猛烈的语言大多用在了新疆和香港问题上，包括公然称新疆发生了“种族灭绝”。但是公报写的是，“我们将推动我们的价值观，包括呼吁中国尊重人权和基本自由，特别是在新疆以及《中英联合声明》和《基本法》规定的香港自由和高度自治方面。”

社评认为，这一切反映出美国有能力带动西方主要国家形成对中国的集体调门，但是它无法把其最极端的主张“七国化”或者“西方化”。“最后的公报显然是‘美国主导、各方妥协’的产物。”

社评接着指出，这应当被视为美国拉拢盟国共同对付中国一个有所进展的开始，它预示着中国外交将在未来面临来自美国通过西方平台施加的更大压力。“可以想见，美国会更下力气给它的对华打压赋予西方整体行动的色彩，它出一个反华政策，其他西方国家或直接或婉转帮腔的情况将继续增多。”

但社评认为，中国完全不必被这样的情况吓住，并称其实过去与中国就人权等意识形态问题冲突时，西方也大多是“一伙的”。现在美国增加了他们彼此的协调，但这些主要集中在了舆论和外交层面，将之转化为统一对华敌视行动依旧很难，七国领导人公报没有在这方面出现突破的暗示。

社评写道：“这说明，美国和其盟国在对华问题上的利益分歧是巨大的。美国有维护自己霸权的战略图谋，要的是西方一起扳倒中国。欧洲国家与中国有意识形态分歧，经济上既是竞争关系，也有合作的战略需求。美欧的这一对华战略差异是不可逾越的。”

社评最后说，中国只要做好自己的事情，发展与各国正常关系，就能够破美国的对华图谋。美国则需要很费劲地与规律拧着来，除了强拉硬拽盟友，自己也要亲自捉刀一些如果不是为了找中国麻烦根本无兴趣干的事情。“时间会拖垮美国这一套的，中国自己走稳，不用去推它、绊它，美国自己就将跌跤。”

七国集团在联合公报中呼吁中国尊重新疆地区的人权，并允许香港高度自治。联合公报也强调“台海和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题”。“我们仍然关切东海和南中国海局势，强烈反对任何单方面改变现状、加剧紧张局势的企图。”