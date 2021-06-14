英媒：台港关系紧张到台湾拟全无驻港人员计划

台湾和香港两地之间的关系紧张，有台湾政府官员透露，而这种情况已经严重到台北开始拟定应变计划，以应对完全没有驻港人员的情况。

据英国《金融时报》今天（14日）报道，在台港关系日趋紧张的背景下，香港和台湾之间将在今年不再有各自的官员分别担任驻台与驻港人员的安排。台湾驻港人员人数在过去两年减少，仍在香港的人员签证也将在11月底到期。

分析人士认为，台港官方渠道中断，将削弱香港作为台湾与中国大陆之间商业和金融交流渠道的传统角色。

《香港国安法》实施之后，香港和台湾之间的关系持续恶化。政制及内地事务局去年7月证实，设在台北的香港经济贸易文化办事处两名香港人员，未获台湾政府继续给予工作签证，并已离台返港工作。

此举被视为台湾政府对港府的反制措施。《星岛日报》曾报道，台北经济文化办事处处长卢长水原定2018年赴港上任，但一直没收到港府批出的工作签证。代理处长高铭村因拒绝签署支持“一个中国”的承诺书，也不获港府续签签证，并已返回台湾。

台湾《苹果日报》后来在今年1月报道，台湾驻港办事处仅剩12位台籍人员，其中四人签证也已到期或即将到期。由于早前有消息称，台湾协助五名香港反修例抗争者赴美寻求政治庇护，学者忧心未来若有敏感人士赴台，台湾驻港人员恐成人质，成为两岸冲突新引爆点。

香港驻台经贸文办在5月暂时停止运作。港府随后指台湾连串行径严重破坏港台关系，香港驻台经济贸易文化办事处难以达到成立目的，同时为了保障驻台香港人员的安全和权益，因此决定暂时关闭经贸文办，所有香港人员已返港。