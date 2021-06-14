中国国务院安委会挂牌督办十堰爆炸事故查处

中国国务院安全生产委员会决定，对湖北十堰燃气爆炸事故查处进行挂牌督办。

据中国央视新闻报道，国务院安委办和应急管理部今天（14日）召开全国安全防范工作视频会议，对当前安全防范工作进行再部署。会议强调，要严格落实地方各级党委政府安全生产领导责任、各相关部门安全监管责任和企业主体责任，深化各地区、各重点行业领域隐患排查治理，进一步加强安全监管和执法检查，坚决遏制各类事故多发势头，切实保障人民群众生命和财产安全，为建党百年创造安全稳定环境。

会议要求逐个地区、行业领域、企业和社区单位组织开展风险研判和排查评估，紧紧抓住化学品储罐、大型综合体、化工园区、人口密集区燃气和油气管道和各类矿山企业等可能造成重大伤亡的重点单位场所，严看死守严防重特大事故。

会议强调，要对燃气铺设管理混乱、异地搬迁入住高楼消防隐患、化学储能电站建设无序、农用车违规载人等严重冲击人民群众安全底线的问题，抓紧采取治理措施，并要依法治乱。

会议也强调，要健全完善应急处置机制，健全应急预案，压实乡镇、社区、村居等基层组织责任，加强群防群治和群众安全教育培训，开展经常性熟悉演练，明确处置责任、程序和措施，防止出现险情时手忙脚乱或不知所措；充分运用好先进监测设备和大数据、物联网等现代化科技手段，及时发现风险、管控风险、化解风险。推动建立燃气等城市生命线工程监测系统，加快化工园区、储罐区等重大危险源在线监测系统建设，煤矿、非煤矿山、尾矿库等实现实时监测监控，确保真正发挥作用，提高安全监管执法的精准性、实效性。

十堰市张湾区车城街办艳湖社区菜市场昨天早上发生燃气爆炸事故，已造成12人死亡、138人受伤，其中37人受重伤。

据新华社报道，中共总书记、国家主席习近平在事发后指示全力抢救伤员，做好伤亡人员亲属安抚等善后工作，尽快查明原因，严肃追究责任。