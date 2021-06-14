下午察：G7抗中联盟成形？

七国集团峰会落下帷幕，美国总统拜登上任后的首次海外出访告一段落。在长达25页的公报中，七国集团在新疆、香港、台海、疫情溯源等对华重大问题上一致表态，立场趋同，显示出美国依旧有能力带动西方主要国家对中国的调门，中国在外交和舆论上可能面临更大的压力。

不过，不少与会的领导人避免持更强硬立场，未来会否形成“对华统一战线”、在具体行动中达成一致还犹未可知。

美国回到谈判桌前 七国调门一致

公报中有三处处明确提及中国，其中就包括疫情溯源问题。公报强调，要加强透明度和问责制，调查、报告和应对来源不明的疫情，呼吁世卫在中国进行及时、透明、专家主导和基于科学的第二阶段溯源调查。



前往英国出席G7峰会的国家元首和领导人和英国伊丽莎白女皇（中）合影。（法新社）

除此之外，七国集团表示，认识到了最大的几个国家和经济体，在维护国际体系和国际法方面负有特殊责任，将推广该集团共同秉持的价值观，呼吁中国尊重人权和基本自由，尤其是新疆以及《中英联合声明》和基本法中承诺的香港高度自治的相关问题。

在涉及中国和全球经济竞争问题上，七国集团称将继续以集体方式进行磋商，对破坏全球经济的非市场化经济政策发出挑战。

七国集团还重申，维持印太地区自由开放非常重要，并强调台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励两岸问题和平解决。七国集团表示，仍旧对东海和南中国海局势严重关切，坚决反对任何单方面改变现状、加剧紧张局势的企图。

可以看到，美国近来攻击中国的几乎所有议题都被搬到了七国峰会公报中，但是公报的措辞比美方单独攻击中国时要有所缓和。

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》社评称，美国显然主导了其他几个盟国的态度，但是无法把最极端的主张“七国化”或者“西方化”，美国增加了彼此的协调，但主要集中在舆论和外交层面，将之转化为统一对华敌视行动依旧很难。

实际上，根据诸多西方媒体的报道，七国领导人在对华问题上出现一定程度的分歧。

美国主导 各方妥协

《华尔街日报》引述消息人士报道，七国领导人周六举行了一场90分钟的会议，中国是主要议题。虽然各国领导人基本认为中国问题令人关切，但对措辞有不同意见，其中拜登力主明确批评中国涉嫌的强迫劳动行为。

从会后的公报看，美国未能如愿就这方面谴责中国。公报把问题分成了两部分，一方面对中国的人权问题表示关切，另一方面不点名警告强迫劳动行为。在强迫劳动方面，公报中仅写道，七国集团将针对服装业的强迫劳动采取严肃行动。

彭博社引述消息人士，对周六的会议内容也进行了报道。据悉，英国首相约翰逊提议成立中国问题工作组，所有领导人都参与了讨论。拜登呼吁采取更强硬的立场，但是一些国家首脑担心此举可能使G7被视为完全的反华组织。意大利总理德拉吉、德国总理默克尔在谈到G7与中国关系时更为强调合作。

默克尔会后告诉记者，她对成立特别工作组表示欢迎，但不想将其定义为反华。她表示：“这个小组不是为了反对某事，而是为了支持某事”。据悉，默克尔在会议中暗示，如果要被其他国家接受，工作组需要有专注于气候和贸易的积极议程，包括约翰逊在内的领导人都同意这个观点。

另有一位欧洲官员透露，拜登推介针对中国“一带一路”倡议的绿色替代方案，但德国曾犹豫不决，不愿为此类计划承诺具体金额。因为德国认为，西方国家在世界各地已经采取了限制中国的行动。在最终的公告中，七国集团提出将联手出资数百亿美元，为发展中国家以及新兴国家提供基建援助。

可以看出，此次会谈中领导人对华态度确实有所分歧。但是尽管如此，七国集团依旧在抗疫、经济、气候、贸易、全球供应链等重大问题上达成了一致，展现出特朗普执政时少有的合作态度。美国的盟国也在帮助拜登强化“美国回来了”的口号。约翰逊表示和拜登完全站在同一条战线上，马克龙表示，美国重新成为自由世界的合作领袖。



G7峰会元首6月11日会议结束后出席峰会期间举行的酒会。（路透社）

此次会议除七国领导人外，澳大利亚、韩国、印度和南非领导人、欧盟代表也应邀参加。

《环时》：做好自己的事 发展与各国正常关系

对于此次峰会，《环球时报》社评指，七国集团“统一战线”虚大于实，美国宣扬国际道义有了越来越多的表演性质，比如搞与“一带一路”抗衡的基础设施建设计划，但能否真搞起来并取得实效颇受怀疑。

《环球时报》认为，中国在实质上搅黄美欧“统一战线”的很大空间，只要做好自己的事情，发展与各国正常关系。

中新社则发文称，七国集团的辉煌时刻已成过去式，影响力不如从前。比如公告中承诺，今明两年向低收入国家提供10亿疫苗。即使能够兑现，该承诺对于当前全球抗疫形势来说不过“杯水车薪”。全球至少70%人口完成接种才能真正结束疫情，而这需要110亿剂疫苗。

中新社认为，七国集团的倡议是美国主导下与中国公开进行竞争的产物，但竞争本身心有余而力不足，口号喊得很响，但是做起来很难。

中国驻英国使馆发言人在G7峰会最后一天发表讲话说：“世界上的事情应由各国商量着办，而不应由少数几个国家操纵，那样的时代已一去不复返了。”

七国峰会之后，拜登马上将转场北约峰会。美国拉盟友反制中国的策略能否奏效，拜登此次旋风式访欧之后，图景将逐渐清晰。