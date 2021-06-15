中国驻欧盟使团吁北约停止渲染“中国威胁论”

北大西洋公约组织的一份峰会公报把中国称为“系统性挑战”（systemic challenge）。对此，中国驻欧盟使团回应称，北约应理性看待中国发展，停止渲染各种形式的“中国威胁论”。

据中国驻欧盟使团网站报道，使团发言人称，注意到北约布鲁塞尔峰会公报有关涉华内容。北约称中国构成了所谓“系统性挑战”，是对中国和平发展的诋毁、对国际形势和自身角色的误判，更是冷战思维延续和集团政治心理作祟。

发言人称，中国始终不渝奉行防御性国防政策，中国推进国防和军队现代化是正当合理、公开透明的。2021年，中国国防预算为1.35万亿元人民币（约合2090亿美元），GDP占比约为1.3%，不到北约的“及格线”。相比之下，北约30国2021年军费总额预计高达1.17万亿美元，占全球军费总额的一半以上，是中国的5.6倍。到底是谁的军事基地遍布全球、谁的航母在四处炫耀武力，全世界人民都看得很清楚。

使团发言人称，中国的核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级。据瑞典和美国等国智库统计，北约成员国核弹头数量是中国的近20倍。中国始终恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。不知道致力于“和平、安全与稳定”的北约及有关成员国能否作出同中国一样的承诺？

发言人称，中国始终致力于和平发展，但中国永远不会忘记中国驻南斯拉夫使馆被炸的历史惨剧，永远不会忘记中国的同胞家破人亡的人间悲剧。中国永远不会放弃维护和平的权利，将始终坚定不移地捍卫自身主权、安全和发展利益。中国会始终密切关注北约战略调整，始终密切关注北约对华政策调整。中国不会对谁形成“系统性挑战”，但如果谁要对中国进行“系统性挑战”，中国不会无动于衷。

发言人称，中方奉劝北约理性看待中国发展，停止渲染各种形式的“中国威胁论”，不要将中国的正当利益和合法权利作为操弄集团政治、人为制造对立、刺激地缘竞争的借口，把更多精力用在推进对话与合作的正道上，多做真正有利于维护国际和地区安全与稳定的事。