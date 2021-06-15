默克尔吁北约盟友与中国打交道时保持平衡

在与北约盟友的会谈结束后，德国总理默克尔在中国问题上发表了谨慎讲话，敦促北约在与中国打交道时要保持平衡。

据彭博社报道，默克尔敦促北约盟国，在对中国日益增强的军事力量做出反应之际，不要向北京关上大门，也不要忘记西方仍然存在的挑战。

默克尔强调了中国的网络活动、威胁以及与俄罗斯的合作，呼吁北约采取“平衡”策略，保持与中国政府的对话。默克尔在峰会后告诉记者：“中国的军事崛起当然是一个问题，但这并不意味着我们可以忘记北约在我们邻邦的所有义务。”

北约努力在两派之间寻找平衡，一方是美国为代表的支持对华强硬的国家，一方是因为有吸引力的经济联系而希望保持与中国沟通的国家。相比2019年峰会公报中的寥寥一句话，今年公报上对中国问题着墨更多，且用词也更为强烈。

北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会结束后发表讲话，强调了领导人对中国的担忧。斯托尔滕贝格对记者说，“盟友之间对中国的看法非常一致”。其提到了北约与中国在军备控制和气候变化问题上有互动的机会。他说：“我们对中国的胁迫政策感到担忧，这些政策与北约遵循的《华盛顿条约》的基本价值观背道而驰”。

斯托尔滕贝格提到中国迅速扩大核武库，拥有更多核弹头和大量尖端运载系统，与俄罗斯的军事合作，包括军事演习和使用虚假信息。

