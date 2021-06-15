台山核电厂回应美媒泄漏报道：核电站及周边环境指标正常

在美国媒体报道了一家中国核电厂可能发生泄漏后，拥有这家核电厂部分控制权并协助运作的法国公司法玛通（Framatome）昨天表示，该核电站的运营商正在修复该设施的“性能问题”，但为解决这一问题而进行的气体排放在可接受的范围内。中国运营商台山核电合营有限公司周日晚间称，目前连续监测环境数据显示，台山核电站及周边环境指标正常。

综合法新社、路透社报道，美国有线电视新闻网（CNN）昨天报道，中国台山核电厂存在迫在眉睫的放射性威胁，美国政府在过去一周就一份关于核电厂存在泄漏情况的报告进行评估。

不过，报道引述一名不愿透露姓名的美国官员称，拜登政府认为该设施尚未达到“危机级别”。

这个位于广东的台山核电站是中国中广核和法国国有的法国电力集团(EDF)的重要合资项目。

拥有法玛通大多数股权的EDF表示，作为冷却系统一部分的主回路中，核电站的一号反应堆出现了惰性气体积聚。一名不愿透露姓名的EDF发言人说，此事正在处理中，并称:“我们还没有出现核芯融化的事故。我们谈论的不是污染，我们谈论的是控制排放。”

这名发言人补充说，一些燃料棒上的涂层恶化后，气体产生泄漏。他说，这些气体在释放前被收集和处理，作为去除任何放射性物质的过程的一部分，这是正常的，也是“符合规定的”。

台山核电站的中国运营方——中国广核集团(CGN)在周日晚间在网站发布的一份声明中表示，根据连续监测环境数据，台山核电站及周边环境指标正常。

声明还说，自投入商运以来，台山核电站严格按照运行执照文件、技术程序控制机组运行，两台机组各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。声明并未提及核电站发生的任何泄漏或事故。

供职于亚太地区知名能源咨询公司——兰陶集团（Lantau Group）的能源专家大卫·费什曼（David Fishman）接受采访时解释说，破裂的燃料棒可能会导致裂变材料少量释放到冷却回路中，但“这在正常情况下是不会发生的”。

菲什曼还说，燃料失效或裂解是相当正常和常见的——当然是不受欢迎的——但在核燃料行业并非罕见的现象。

CNN在此前报道中还引述法玛通写给美国能源部的一封信称，中国安全部门正在提高核设施外的可接受辐射限量，以避免被迫关闭核设施。美国官员已经就此事与法国和中国官员进行了磋商。

美国能源部没有立即回应置评请求。

菲什曼对比表示，法玛通可能会联系美国，寻求批准他们在台山的工作，因为中国广核集团已被美国列入黑名单。

“如果法玛通要转移他们在美国工作获得的任何信息，他们必须申请豁免”，他补充说：“这是美国任何信息、数据、技术或知识产权进入中国的禁飞区。”

联合国核监督机构——国际原子能机构(International Atomic Energy Agency)表示，已就这一问题联系了中国的原子能机构。

国际原子能机构在一份声明中说:“在这个阶段，该机构没有迹象表明发生了放射性事故。”

中国外交部或中国核电集团没有立即回应置评请求。

