中行董事长：中国达成碳中和需百万亿人民币

中国银行党委书记、董事长刘连舸在《人民日报》上发表文章称，初步测算表明，中国未来40年达成碳中和目标需要的投资将达百万亿元（人民币）级别。

刘连舸在这篇题为《开展碳金融工作 助力碳达峰碳中和》的文章说，碳达峰、碳中和关乎经济社会发展方式的转变，实现经济社会发展全面绿色转型，走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，金融要发挥重要的助推作用。

文章指出，碳达峰、碳中和与能源结构、产业结构、生活方式、碳移除等密不可分，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，必须坚持系统观念，统筹兼顾，整体推进，久久为功，发挥各方合力。实现碳达峰、碳中和需要改变中国能源结构、调整产业结构、变革人们生活方式以及发展碳移除技术。

文章说，初步测算表明，中国未来40年达成碳中和目标需要的投资将达百万亿元级别，在支持碳达峰、碳中和方面，金融机构大有可为。

金融机构是实体经济碳达峰、碳中和的重要推动者。金融机构要通过间接融资工具和直接融资工具，为实体经济低碳循环发展提供资金支持。要发挥资金价格的“指挥棒”作用，引导更多资本、土地等生产要素流向绿色产业，引领人们低碳生活绿色出行。

文章分析说，金融机构要通过将风险配置到不同风险偏好的投资者，使信息对称性低、初始投资大、回报周期长的绿色项目不因资金匮乏而发展受阻。通过积极参与碳交易市场，研发碳金融产品，发挥风险管理特长，提升碳排放权交易市场的流动性和价格有效性，更好地发挥“无形之手”的功能。

文章还说，金融机构本身是中国碳达峰、碳中和的必要组成部分。中国金融机构体量庞大、营业网点遍布全球、员工数量众多，自身低碳运营既是对碳达峰、碳中和的重要贡献，也可对全社会低碳绿色发展起到示范作用。