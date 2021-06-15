普京：中俄关系处在历史最高水平

俄罗斯总统普京接受美国NBC电视台采访时说，近年来中俄战略伙伴关系处在历史最高水平，双方在政治、经济、科技等各领域保持高度信任和合作。

据俄罗斯总统网站发布的采访内容，记者问道，俄罗斯只有一艘航母，且目前还没有服役。中国已经拥有两艘航母，现在正在建造第四艘航母，去年还拒绝参加军控谈判。俄罗斯对北约抱怨诸多，为什么不抱怨中国的军事化？

普京回答说，首先，中俄在过去几十年建立了两国历史上前所未有的战略伙伴关系，两国在政治、经济、技术、军事等领域建立了信任与合作。第二，“中国是一个友好的国家，没有像美国那样宣布我们为敌人。”

普京补充道，中国是一个巨大的强国，有15亿人口。从购买力平价来看，中国经济已经超过美国。在贸易方面，中国去年和欧洲第一，而美国则跌至第二。

普京强调，中国一直在发展，但这不会令俄罗斯担忧，“因为我们认为，我们的国防充足，就像我们所说的，处于非常高的水平，这也是其中的一个原因，但最重要的是与中国关系的性质和水平”。

回到军事话题后，普京认为，没有必要担心中国的航母。俄罗斯和中国的交界非常广阔，但是大部分是陆地边界，“你认为中国的航空母舰会越过陆地边界么？这个对话是没有意义的。”他补充说，中国确实有四艘航母，一艘需要维护，一艘需要执行战斗任务，还有一艘需要维修。四艘航母对于中国来说没有什么过分的。

谈及新疆问题时，普京说，他在中国之行中见到过一些一些维吾尔人，总的来说，他们欢迎中国当局的政策。他们认为，中国在经济、文化水平等方面为生活在新疆的人们做了很多。