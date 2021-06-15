潘美辰大陆打疫苗其母开心落泪

台湾知名歌手潘美辰日前在大陆注射冠病疫苗，事后表示“过程一点都不痛，也没有任何感觉”，她的哥哥潘协庆受访表示，在台湾的全家人都替妹妹感到开心，并透露“妹妹注射后有打给妈妈，我妈在电话里当场哭出来，女儿终于打疫苗、可以保护自己了，妈妈心中大石才总算放下。”

根据中时电子报报道，潘协庆与高龄83岁的潘爸、潘妈目前都在台湾，只有妹妹潘美辰仍在大陆工作，由于疫情肆虐，潘美辰目前在大陆每个月的活动，与疫情前相比只剩三分之一。潘美辰虽深耕大陆多年、人脉广阔，但爸妈总是不放心，日前得知她接种疫苗，妈妈开心得落泪，潘协庆说：“当下我才知道，妈妈非常担心女儿，毕竟她不在身边、没办法就近照顾。”

潘爸前年11月脑溢血引发器官衰竭，三度中风送医治疗后康复，目前状况稳定，生活大小事都能自理，唯独语言还有一些障碍、说话比较慢。而疫情前一直都有开班指导音乐操的潘妈，身体相当硬朗，这段时间她每天一早运动到中午开始下厨、打扫，两位老人家天天追剧。

潘协庆说：“幸好妈妈认识菜市场的鱼肉菜贩，店家都会帮忙送到我家门口，如果要买必需品也由我一个人去。”他表示爸妈对台湾卫生安全有信心，即便有疫苗也希望让前线医护等有需要的人优先施打。

