蔡昉：中国须有力有效应对人口老龄化挑战

中国社会科学院原副院长蔡昉称，中国应有力有效应对人口老龄化挑战，增强生育政策包容性，推动生育政策与经济社会政策配套衔接，减轻家庭生育、养育、教育负担，释放生育政策潜力。

蔡昉在《人民日报》发表题为《有力有效应对人口老龄化挑战》的文章，称要健全与经济发展水平相适应的收入分配、社会保障和公共服务制度，解除家庭消费的后顾之忧。坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步，持续提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，更加积极有为地促进共同富裕。

文章说：“坚持应保尽保原则，按照兜底线、织密网、建机制的要求，加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，增强社会保障待遇和服务的公平性可及性。”

同时，还要综合考虑人均预期寿命提高、人口老龄化趋势加快、受教育年限增加、劳动力结构变化等因素，按照小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则，逐步延迟法定退休年龄，促进人力资源充分利用；健全养老保险制度体系，稳步有序推进基本养老保险全国统筹，促进基本养老保险基金长期平衡。

文章提到，不可否认人口老龄化会对中国经济增长带来一些不利影响。一方面，潜在经济增长率会逐步降低。另一方面，人口增长速度趋缓也会影响消费需求增长，从需求侧对经济增长带来影响。

但也应认识到，虽然中国“人口红利”逐步减弱，但由于人口基数大，目前劳动力资源依然丰富，15至59岁劳动年龄人口仍有89438万人。与此同时，中国人口素质不断提高，劳动年龄人口平均受教育年限达到了10.75年。这表明，中国“人口红利”正逐步转变为“人才红利”。

文章强调：“人才红利这一新的优势逐步显现，有利于进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高。”

根据中国上月发布的第七次人口普查数据，中国60岁及以上人口为26402万人，占总人口的比重达到18.70%，比2010年上升5.44个百分点。数据发布后不久，中国宣布放开三孩政策。

