中国生猪期货价格创新低 多只养猪股腰斩

近期一直跌跌不休的猪肉期货价格今天早盘还在跌。猪肉期货主力合约6月15日再创上市以来新低，，主力合约较年初高位最大跌幅已近40%，多只猪肉股也在此影响下继续走低，部分已腰斩。与此同时，A股市场早盘陷入调整，周期股大面积下跌。

据证券时报网报道，行情数据显示，大商所于今年9月份交割的生猪期货主力合约今天上午继续下跌，盘中跌破19000元/吨，折合每斤跌破9.5元/斤。

总的来看，对比生猪期货主力合约30680元/吨的上市以来历史高位，短短几个月，该合约自上市以来高位的最大跌幅已接近40%。

在猪肉期货之外，市面上猪肉的市场价格近几个月也是跌势颇大。

根据近期记者在深圳地区的实地探访，深圳一些农批市场新鲜猪廋肉批发价已跌至14元（人民币，下同，2.90新元）至15元每斤，部分社区菜市场新鲜猪瘦肉零售价每斤跌至20元出头，甚至已低于20元，就在几个月前，深圳地区新鲜猪廋肉零售价每斤还普遍在30元以上。

猪价的走低，也使得以往一飞冲天的猪产业链上市公司股价持续走低。

行情数据显示，天邦股份、正邦科技等多只股票早盘继续大幅走低，再创阶段新低。

养猪龙头牧原股份走势相对坚挺，盘中一度下跌超过3%，但其后跌势有所收窄，上午收盘时下跌2.12%。

统计数据显示，猪产业链上市公司股价自去年高位的最大回撤幅度均较大，普遍超过30%。在考虑权息因素后，新希望、温氏股份、金新农、益生股份、正邦科技、天康生物、新五丰、天邦股份、傲农生物等多只相关股票自去年高位的最大回撤幅度超过50%，也就是说一度腰斩。

华西证券研究认为，从短期来看，非洲猪瘟疫情反复导致北方生猪抛售，压制猪价，当前猪价持续探底，前期抛售透支的产能&猪肉消费恢复将对短期猪价反弹提供强劲动力；从中期来看，考虑到行业三元母猪占比较高，生产效率远不及二元母猪，能繁母猪存栏的恢复进程也将打一定折扣，能繁母猪产能恢复进程并没有市场预期的那么快，全年猪肉供需矛盾依然存在，猪价或将维持在相对较高水平。

开源证券的研究观点认为，现阶段市场肥猪供给仍然过剩，进口冻肉规模居高，港口及渠道冻肉积压规模较大，加之消费端需求偏弱，预计短期供给过剩将继续带动猪价走弱。

