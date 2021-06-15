中国驳北约“系统性挑战”警示：对国际形势和自身角色误判

在G7就人权问题指责中国之后，北约又警告称中国构成“系统性挑战”。中国驻欧盟使团发言人今天对此称，这是北约对国际形势和自身角色的误判，中方会始终密切关注北约战略调整，始终密切关注北约对华政策调整。

根据路透社报道，中国驻欧盟使团官网刊登发言人答记者问并称，中方奉劝北约理性看待中国发展，停止渲染各种形式的“中国威胁论”，要把更多精力用在推进对话与合作的正道上。

“我们不会对谁形成‘系统性挑战’，但如果谁要对我们进行‘系统性挑战’，我们不会无动于衷。”发言人称。

发言人还表示，中国始终奉行防御性国防政策，推进国防和军队现代化是正当合理、公开透明的。中国的核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级。

北大西洋公约组织(NATO)领导人昨天在峰会联合公报中警告说，中国构成“系统性挑战”，对北京采取强硬立场。这是美国总统拜登首次参加北约峰会，而前总统特朗普曾公开贬低北约的作用。

此前一日，七国集团(G7)领导人周日就新疆地区的人权问题指责中国，呼吁香港保持高度自治，并要求在中国对冠病病毒起源进行全面彻底的调查。G7还对中国东海和南海局势表示关切，并呼吁维持台海和平。

中国驻英国使馆发言人针对G7诘难一一做出回应，批评G7是搞“小圈子”和强权政治。

中国官媒《环球时报》则发表题为“G7公报造势，中国人不吃这一套”的社评称，这预示着中国外交未来面临来自美国通过西方平台施加的更大压力，但同时也认为中国有在实质上搅黄美欧“统一战线”的很大空间。