中国驳北约“系统性挑战”警示：对国际形势和自身角色误判

发布 / 2021年6月15日 1:56 PM

更新 / 2021年6月15日 2:14 PM

北约国家和政府首脑昨天在比利时布鲁塞尔总部合影后观看一座数码装置。（路透社）
北约国家和政府首脑昨天在比利时布鲁塞尔总部合影后观看一座数码装置。（路透社）

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在G7就人权问题指责中国之后，北约又警告称中国构成“系统性挑战”。中国驻欧盟使团发言人今天对此称，这是北约对国际形势和自身角色的误判，中方会始终密切关注北约战略调整，始终密切关注北约对华政策调整。

根据路透社报道，中国驻欧盟使团官网刊登发言人答记者问并称，中方奉劝北约理性看待中国发展，停止渲染各种形式的“中国威胁论”，要把更多精力用在推进对话与合作的正道上。

“我们不会对谁形成‘系统性挑战’，但如果谁要对我们进行‘系统性挑战’，我们不会无动于衷。”发言人称。

发言人还表示，中国始终奉行防御性国防政策，推进国防和军队现代化是正当合理、公开透明的。中国的核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级。

北大西洋公约组织(NATO)领导人昨天在峰会联合公报中警告说，中国构成“系统性挑战”，对北京采取强硬立场。这是美国总统拜登首次参加北约峰会，而前总统特朗普曾公开贬低北约的作用。

此前一日，七国集团(G7)领导人周日就新疆地区的人权问题指责中国，呼吁香港保持高度自治，并要求在中国对冠病病毒起源进行全面彻底的调查。G7还对中国东海和南海局势表示关切，并呼吁维持台海和平。

中国驻英国使馆发言人针对G7诘难一一做出回应，批评G7是搞“小圈子”和强权政治。

中国官媒《环球时报》则发表题为“G7公报造势，中国人不吃这一套”的社评称，这预示着中国外交未来面临来自美国通过西方平台施加的更大压力，但同时也认为中国有在实质上搅黄美欧“统一战线”的很大空间。

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