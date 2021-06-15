中央网信办打击应援集资、粉丝互骂等“饭圈”乱象

针对“饭圈”粉丝群体在网上互撕谩骂、应援打榜、造谣攻击等问题，中国网信办决定即日起在全国范围内开展为期两个月的专项行动，重点打击诱导未成年人应援集资、粉丝互撕谩骂、“蹭热点”等五类行为。

根据“网信中国”微信公号消息，此次专项行动将针对网上“饭圈”突出问题，重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。

行动将重点打击五类“饭圈”乱象行为：包括诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为；“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为；鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为；以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为；以及通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序行为。

期间，将关闭解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规账号，从重处置纵容乱象、屡教不改的网站平台。

中央网信办有关负责人表示，专项行动将坚持问题导向，强化综合施策和分类管理，督促网站平台切实履行主体责任，进一步完善社区规则和用户公约，着力规范“饭圈”各参与主体的网上行为，合理优化“饭圈”粉丝活跃产品的相关功能，强化明星经纪公司、粉丝团规范管理，在引导青少年理性追星上协同发力，探索形成规范“饭圈”管理的长效工作机制，推动“饭圈”文化实现良性发展。