林郑：不会随便踩到“红线”扼杀港创意产业表达自由

香港政府上星期刊宪修订《电影检查条例》的检查员指引，指明任何影片不应有可能煽动或干犯《香港国安法》罪行的内容。行政长官林郑月娥对此回应，称香港之前一直没有《香港国安法》，在检查员指引没有国家安全的概念，对检查员之言并不理想，因为他们不知道国家安全是需要考虑的角度，因此需要作修订。

根据香港电台报道，新修订的《电影检查条例》还列明影片如果有可能构成危害国家安全的罪行，应评定为不宜上映，

林郑说，电影业界因为新指引而有焦虑，正如去年国安法立法，很多人都感到焦虑，需要时间沟通及厘清有关“红线”，但林郑月娥相信，并不会随便就踩到“红线”而扼杀香港创意产业表达自由，也等于国安法没影响绝大部分港人的自由，因此她已与商务及经济发展局局长邱腾华表示，既然业界有关注，可与业界多沟通及解释，或可将指引具体化，减低疑虑。

林郑月娥又说，《香港国安法》快落实一周年，很多人当初说在国安法下，不能做很多事，包括写文章、骂特首等，但过去12个月，有关行为一直进行，唯一不可以只是不能犯法，如违反国安法及其他法律的人士，当局一定会执法及惩治，但维护个人自由在不违反国安法下都可以进行。

林郑月娥提到，检视现时制度是持久及庞大的工作，很多事已“积非成是”，当局“双眼开双眼闭”，现时是时候拨乱反正、正本清源，她在任内每一天都会检视现行体制法律，如有需要更新完善，作为行政长官责无旁贷，确保一国两制继续前进。