中国端午出游人次近9000万 旅游收入逾294亿人民币

今年中国端午节虽然只有三天小长假（6月12日至14日），但是民众出游的热情不减。经中国文化和旅游部数据中心测算，端午节假期三天，内地旅游出游8913.6万人次，实现国内旅游收入294.3亿元人民币（60.95亿新元）。

中国文旅部数据中心调查显示，民众选择城市周边游比例最高，占29.1%，选择城市和郊区公园的游客合计占34.4%，88.6%的游客出行距离在300公里以内。

高铁游成为周边出行重要选择。携程数据显示，出行最高峰在假期首日，上海、北京、杭州、成都、南京、重庆、长沙、武汉、西安、青岛成为全国高铁抵达十大热门城市。同时，从假期热门线路来看，端午期间游客不走远，旅客高铁游单程平均时长为2小时13分钟、平均出行半径338公里。

携程数据显示，北京、上海、成都、杭州、重庆、南京、西安、长沙、武汉、郑州为今年端午十大热门旅游城市。

随着“七一”（建党节）临近，中国各地红色旅游迎来客流高峰，红色文化在年轻人群中的认知度和影响力快速提升，红色旅游人群呈现年轻化、亲子化特征。

其中，圆明园、中山陵景区、中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址、南湖景区、狼牙山、红旗渠、宝塔山成为红色旅游前十景区。

同时，都市休闲、亲子游乐和城郊度假成为主流，博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等公共文化场所成为居民重要休闲空间，公园、主题乐园、海洋馆、水上世界等亲子活动场所客流较大。在去哪儿平台上，端午期间最受欢迎的景点前三位中，故宫、三星堆博物馆分列第一和第三。

据中国交通运输部14日披露，今年端午假期三天全国铁路、公路、水运、民航预计发送旅客1.24亿人次，日均4123.2万人次，比2019年同期日均下降18.8%，比2020年同期日均增长52.5%。