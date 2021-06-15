华晨汽车原董事长祁玉民被开除党籍

经辽宁省委批准，辽宁省纪委监委日前对华晨汽车集团控股有限公司原党委书记、董事长祁玉民涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并给予祁玉民开除中共党籍处分。

中央纪委国家监委网站发布的通告称，经查，祁玉民丧失理想信念，无视党纪国法，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金，违规配备、使用公务用车；违反议事规则违规决定重大问题，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，利用职权在干部选拔任用方面为他人谋取利益；借用管理和服务对象钱款，违规经商办企业，违规兼职取酬，搞钱色交易；对华晨集团虚报利润问题失职失责；对配偶、子女失管失教；利用职务上的便利为他人谋取利益并索取、非法收受财物；利用职务上的便利挪用公款给他人进行营利活动；滥用职权造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失。

通过称，祁玉民严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪、挪用公款犯罪、国有公司人员滥用职权犯罪，且在党的十八大甚至十九大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予祁玉民开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。



现年62岁的祁玉民1982年8月参加工作，1985年9月加入中国共产党，大学学历，高级工程师。



祁玉民从1982年8月进入大连重型机器厂后，先后担任计划员、经济计划处处长等职务长达12年，并于1994进入大重集团公司历任总经理助理、总经理等职；

祁玉民从1998年10月在大连重工集团有限责任公司历任总经理、董事、董事长等职；并在2001年11月至2004年9月在大连重工起重集团有限公司任职董事长、总经理和党委常委。

2004年10至2005年12月，祁玉民担任辽宁省大连市人民政府副市长；随后进入华晨汽车集团控股有限公司先后担任董事长、总裁、党委书记等职务，并于2019年3月退休。

