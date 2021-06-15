面对中国海上压力 菲律宾再暂停取消美国驻军协议

菲律宾外交部长周一（6月14日）宣布，在中国持续不断的海上压力下，菲律宾再次暂停取消一项有关美国驻军的重要协议的决定。

据美国之音报道，菲律宾外交部长洛钦(Teodoro Locsin)说，这次的暂停将再持续六个月，在此期间，总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)“进行研究，并由双方进一步解决他对协议的某些方面的担忧”。

马尼拉方面过去一直对在菲律宾犯罪的美方人员缺乏管辖权以及在海上演习期间对环境的破坏等问题感到不满。

五角大楼发言人柯比(John Kirby)在一份声明中说：“国防部对菲律宾决定再次暂停终止《访问部队协议》表示欢迎。”

他说：“在我们的双边同盟中，我们视菲律宾为平等的主权伙伴。我们的伙伴关系不仅有助于我们两国的安全，而且还加强了基于规则的秩序，这有利于印度太平洋地区的所有国家。”

这是菲律宾政府第三次暂停执行原定于8月到期的《访问部队协议》(VFA)。

菲律宾是美国的条约盟友，两国之间的几项军事协议都依赖于《访问部队协议》。该协议为数千名进出菲律宾进行军事演练的美军的轮调做出了规定。

拥有轮调军队的能力不仅对菲律宾的防御很重要，而且对美国抗衡中国在该地区日益强硬的行为也具有战略意义。

去年，在一名与总统杜特尔特结盟的菲律宾的参议员被美国拒绝了入境的签证后，杜特尔特曾表示，要取消《访问部队协议》，但他一再暂停该协议的到期日期。

此次暂停正值马尼拉与北京的关系因南中国海争端而持续紧张之际，而美国上周宣布，菲律宾将成为美国正在捐赠的数百万支疫苗的接受方之一。

最近，大量的中国渔船出现在南中国海有争议的岛礁附近。马尼拉一再抗议数百艘中国“海上民兵”船只在其专属经济区内的“非法”和“威胁性”的存在。北京表示，中国渔船在中国有主权的海域捕鱼避风“合理合法”，并否认那些渔船是民兵船。美国对中国的做法表达了关注，并重申对菲律宾的坚定支持。