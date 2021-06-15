中国就业蓝皮书：计算机类毕业生月薪最高

中国高考结束，志愿填报也被提上考生和家长的日程。近年来持续推进的新高考打破了传统文理分科的局限，让考生有了更多的专业选择。

据21世纪经济报道，麦可思研究院发布《2021年中国大学生就业报告》（就业蓝皮书），盘点了毕业生数量较多的10个理工类专业（包括工学、理学门类）、10个人文社会科学专业类（包括文学、历史、哲学、艺术、教育、经济、管理、法学门类），以及近两年备受关注的医学类专业的2020届毕业生就业情况。

蓝皮书数据显示，2020届毕业生数量较多的10大理工类专业中，计算机类专业毕业后的月收入最高（6800元人民币，1408.41新元），计算机与数据处理、互联网开发及应用人员是该专业毕业后主要从事的工作。其他收入较高的专业类还包括电子信息类（6091元）、自动化类（5917元）。

如果高收入并不是唯一择业追求，数学类、电气类专业或许也是个不错的选择。这两类专业就业毕业生超过3/4找到了一份令自己满意的工作，就业满意度分别为76%、75%。

从工作与专业相关度看，2020届土木类专业毕业后87%从事了和所学专业有工作，电气类专业的工作与专业相关也较高（81%）。所以建议选择就读这两类专业的学生，在大学就读期间特别注重专业领域知识技能的培养，这将更有利于未来毕业后进入更好的职业发展平台。

在2020届毕业生数量较多的十个人文社科类专业中，平均月收入最高的是管理科学与工程类专业（5701元），其代表性专业包括信息管理与信息系统、工程管理等；其次为金融学类专业（5587元）。

相较而言，教育类专业虽然收入不高，但就业群体却有着更高的职业幸福感，并且90%毕业后从事和专业相关的工作，中小学教育人员、幼儿与学前教育人员、教育培训人员是从事的主要职业类。

近年来伴随人们对健康的重视，加之2020年突如其来的疫情影响，医学类专业成为报考热门。

2020届本科生中毕业生数量较多的5个医学专业类的就业群体中，约九成毕业后从事了和专业相关的工作。其中临床医学类专业的工作与专业相关度达到96%。医学技术类、护理类、药学类专业就业满意度都比较好。