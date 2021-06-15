传苏宁易购出售员工公寓 要求限期搬走

有网友反映说，网上购物平台苏宁易购南京总部把员工宿舍卖了，要求员工一个月内搬离，其中一些员工刚交了半年租金就被通知搬走。

据红星资本局报道，网友反映说：“苏宁易购提供的员工宿舍名叫紫金嘉悦，租金比市价便宜，原本只租给校招生，上个月突然开放给全体员工，并且只接受预交6个月租金，（卖了员工宿舍后）第二个月就赶人出门。”

在爆料贴的评论中，有网友回复称已有部分员工组建微信群，准备起诉苏宁易购。该贴子现在已经被删除。

苏宁易购南京总部的一位员工杨正（化名）向记者证实了这一消息，他说自己就住在紫金嘉悦小区，目前已经有同事被通知退租。

杨正说，自己与苏宁易购签了一年合约，以低于市场价800元（人民币，下同，165.69新元）左右的月租租下了紫金嘉悦的房子，本以为这是公司提供给员工的福利，结果突然收到房子要被出售的通知。

杨正说：”苏宁易购是口头通知我们的，非常突然。公司先是开放给所有员工，没有任何出售迹象，等我们知道这回事，已经有同事被通知退租了。

当被问到是否有员工要起诉苏宁易购时，杨正表示：“大家也只是情绪宣泄，因为租房合同里写明如果房东毁约，会提前一个月通知。”但是杨正也坦言，“有同事收到搬离通知后，希望能快点拿到退的房租。”

杨正告诉记者，收到通知后，有同事在准备提前换房，也有同事在准备离职跳槽。

记者6月14日向苏宁易购求证此事，相关负责人表示对外暂无回应。

有市场人士分析指出，苏宁易购出售自持物业，或许透露出其资金吃紧，正加速回血。就在今日（6月15日）一早，苏宁易购公告，股东张近东所持有公司5.8%的股份被司法冻结。

而在前一周，苏宁易购公告，实际控制人张近东于2021年6月7日将10亿股进行质押，质押股数占所持公司股份的51.23%，占公司总股本的10.74%，质权人为江苏新新零售创新基金（有限合伙）。按质押日收盘价6.59元/股计算，本次质押股票市值约为65.9亿元。

4月下旬，苏宁易购发布的2020年报显示，2020年苏宁易购实现营业收入2522.96亿元，同比下降6.29%；苏宁易购实现归属于上市公司股东的净利润为亏损42.75亿元，同比下降143.43%。

今年一季度，苏宁易购扭亏为盈。2021年第一季度报告显示，苏宁易购实现营业收入540.05亿元，同比下滑6.63%；归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元，同比增长182.80%。

但苏宁易购的股价已从去年7月14日高点12.95元/股遭遇腰斩，6月15日开盘后一度触及跌停，截至中午收盘跌9.18%，报5.64元/股，最新市值约525亿元。

