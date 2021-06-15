中国股市收低 受累于与西方关系紧张

七国集团(G7)领导人就一系列问题对中国进行指责后，中国股市周二收盘下跌。中西方之间的紧张关系损害投资者的信心。

据路透社报道，沪深300指数今日收跌1.11%，报5166.56点；沪综指收跌0.92%报3556.56点。

在讨论了如何就中国问题展现统一立场后，G7领导人发表了一份极具批评性的最终公报，深入探讨了对中国来说最敏感的一些问题，提及新疆和港台、冠病溯源等问题。中国驻英国使馆发言人周一对此一一做了回应，称中方对此表示强烈不满和坚决反对，并批评峰会是搞“小圈子”和强权政治。

中国“一带一路”相关公司的股价下跌。G7周六提出一项面向发展中国家的基础设施计划，与中国的“一带一路”倡议相竞争，寻求对抗中国日益增长的影响力。

在表现最差的板块中，沪深300地产指数和中证A股资源指数分别下滑了2.5%和2.6%。

中国住房与城乡建设部主管的中国房地产报周六刊登题为“炒房者是时候放弃幻想了”称，某种意义上说，从打击经营贷，到反洗钱，再到过桥贷限制，本轮楼市调控事实上已经进入深度博弈和攻坚落地的阶段；可以预见楼市的活跃性短期会受到一定程度的抑制，房价增长必然会进入低速，震荡调整的周期。

中信证券在一份报告中指出，过去几周，机构投资者的资金流入有限，而通过股票通流入的外国资金有所放缓。

根据路孚特的数据，投资者通过连接大陆和香港的股票通在周二净卖出25亿元人民币(约5亿新元)的A股股票。