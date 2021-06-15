中国外交部回应G7公报：还是给美国把把脉

中国外交部发言人赵立坚今天回应七国集团（G7）发布的公报涉及有关中国问题时说，这是对中方蓄意污蔑，干涉中国内政，中方坚决反对。赵立坚还称，美国病得不轻，G7应给美国把把脉。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天举行的外交部例行记者会上对G7公报表示，中国注意到七国集团峰会公报提及涉华议题，就涉港、涉疆、台湾等问题，对中方蓄意污蔑，干涉中国内政。

赵立坚说，此举严重违背联合国宪章宗旨和原则，违背和平发展、合作共赢的时代潮流，暴露出美国等少数国家人为制造对立隔阂、扩大分歧矛盾的不良用心。中方对此强烈不满，坚决反对。涉疆、涉港、台湾事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

赵立坚强调，世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流，一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。当前形势下，国际社会比以往任何时候更需要加强团结合作，践行真正的多边主义，而不应基于小圈子搞集团政治，不应以意识形态划线，打压不同发展模式，更不应混淆是非，转嫁责任。

“美国病了，病得不轻，七国集团还是给美国把把脉，开药方吧。”赵立坚最后说道。

G7领导人周日就新疆地区的人权问题指责中国，呼吁香港保持高度自治，并要求在中国对冠病病毒起源进行全面彻底的调查。

在讨论了如何就中国问题展现统一立场后，G7领导人发表了一份极具批评性的最终公报，深入探讨了对中国来说最敏感的一些问题，其中也包括台湾问题。