中国外交部：任何企图破坏中俄关系的图谋都不会得逞

针对俄罗斯总统普京在访问中对俄中关系达到前所未有的高水平感到满意的表态，中国外交部发言人赵立坚说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系是全方位的，也是全天候的，双方合作上不封顶，下接地气，他并强调，任何企图破坏中俄关系的图谋都注定不会得逞。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上，就普京接受美国全国广播公司采访时表示，俄方对俄中关系达到前所未有的高水平感到满意，对双方在政治、经济、科技、军事技术等领域保持高度互信与合作表示赞赏进行提问。

赵立坚表示，中国高度赞赏普京总统对中俄关系所做的积极表态。他说，中俄的确团结如山，友谊牢不可破。在双方领导人的战略引领下，两国关系经受住了国际风云变幻考验，树立了新型大国关系典范。两国在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，政治互信和战略协作水平持续巩固和提升。

赵立坚举例说，今年前五个月，双边经贸额大幅上升23.6%，为艰难复苏的世界经济注入强劲动力和信心。双方共同抵制政治病毒，维护二战胜利成果和国际公平正义，坚决捍卫真正的多边主义和国际公平正义，成为动荡世界中的重要稳定力量。可以说中俄新时代全面战略协作伙伴关系是全方位的，也是全天候的。中俄合作上不封顶，下接地气，中国对双边关系发展充满了信心。

赵立坚指出，再过一个月将迎来《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，这对两国关系具有十分特殊的意义。双方将围绕这一主线，全面落实两国元首达成的各项共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更高起点、更大范围、更深层次上推进中俄合作，为全球战略稳定和世界经济复苏注入中俄动力。

赵立坚最后强调：“真金不怕火炼，我们也奉劝那些千方百计离间分化中俄关系的人，任何企图破坏中俄关系的图谋都注定不会得逞。希望他们不要在零和博弈、集团政治对抗的道路上越走越远，而是回归到构建人类命运共同体的正道上来，为维护世界和平稳定与发展发挥建设性作用。”