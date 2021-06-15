官方：澳门伽马射线测量正常

针对美国媒体报道广东台山核电站可能发生泄露，澳门警察总局表示，截至今天凌晨4时，根据澳门地球物理暨气象局公布的过去24小时资料，澳门伽马射线测量均属正常。

澳门警察总局在官网发布新闻稿称，警察总局就有传媒关注台山核电站运行有关情况，已透过《广东核电站核事故应急粤澳合作共识》中的联络机制，向广东省核应急委员会办公室了解。

澳门警察总局引述广东省核应急办表示，中国广核集团台山核电合营有限公司网站已于6月13日发布“台山核电机组运行状况”的回应，并指出台山核电站自投入商运以来，严格按照运行执照文件、技术程式控制机组运行，两台机组各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要求。目前，连续监测环境资料显示，台山核电站及周边环境指标正常。

新闻稿并称，根据《广东核电站核事故应急粤澳合作共识》，粤方会按照国际核事件分级和国家四级核应急状态向澳门适时通报发生的事件，通报范围是广东省辖区内已投入运行的核电站。警察总局在接获通报资料后，会将有关内容对外发布。

据英国广播公司中文网报道，靠近台山核电站的香港与澳门均有实时测量每小时大气中伽马射线辐射剂量。香港天文台以微希沃特（microsievert, μSv，微希）为单位，昨天全日剂量维持在0.14微希沃特或以下；澳门地球物理暨气象局以微戈瑞（microgray, μGy，微格雷）为单位，昨天全日剂量维持在0.15微戈瑞左右。

实际上，1微希相等于1微戈瑞。每小时低于0.3微希或0.35微戈瑞，是港澳两地各自规定的正常水平。联合国国际原子能机构（IAEA）称，人体每年在自然环境下吸收的核辐射为2.4毫希沃特（millisievert, mSv，毫希），即每年2400微希，或每日6.58微希，或每小时0.27微希。

国际放射防护委员会（ICRP）建议，普罗大众每年应接触的非自然放射物水平应维持在1毫希，约相当于搭乘飞机来回香港与伦敦40次。

美国有线电视新闻网(CNN)早前报道称美国正在评估台山核电站可能发生泄漏的事件。台山核电合营有限公司周日（13日）晚间称，目前连续监测环境数据显示，台山核电站及周边环境指标正常。

CNN昨天（14日）并引述不愿透露姓名的美国官员和CNN见到的文件报道说，美国当局正在评估事件，但拜登政府认为台山核电站目前并未达到“危机水平”。

台山核电站是由法国电力集团(EDF)和中国广核集团(CGN)的合资企业经营。法国电力集团称获悉核电站惰性气体积聚情况。

