阿里巴巴副主席：马云状态很好 处事低调

中国电子商务巨头阿里巴巴集团副主席蔡崇信昨天在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，公司创始人马云状态很好，“目前处事低调”，专注于自己的业余爱好和慈善事业。

蔡崇信在节目中说：“马云现在很低调，我每天都和他聊天”，他补充道，马云把画画作为一种爱好，“这其实挺好的”。

蔡崇信还说：“指马云有如此巨大力量的这种看法，我认为是不完全正确的。他就像你我一样，是个正常人。他建立了这么大规模的公司，为社会做了很多事情”。蔡崇信解释说，马云今天只是想专注于他真正想花时间做的事情，那就是他所有的爱好，所有的慈善事业。

报道指出，马云过去一年与中国政府相处得不太顺利，导致他有一段时间没有公开露面。去年10月，就在蚂蚁集团首次公开发行前几天，实际控制人马云对中国金融监管机构发表了负面评论。监管机构随后叫停了这个原本是全球规模最大的IPO。

此后马云淡出公众视野引发失踪传言。不过，当时有消息人士称马云只是在低调行事。今年1月，他在自己的慈善基金会的视频中再次露面。

中国监管机构在叫停蚂蚁集团IPO两个月后也对其母公司阿里巴巴展开调查，并在今年4月以滥用市场主导地位为由开出一张28亿美元（约37亿新元）的巨额罚单。

对此，蔡崇信表示“公司正在从罚款中走出来”，他还说，“必须把马云发生的事情和我们的业务发生的事情分开。我们的业务在金融方面正在进行重组，在反垄断监管方面也是如此。我们不得不付一大笔罚款。但我们已经过去了，所以我们要向前看”。

蔡崇信在采访时还谈到了冠病大流行期间针对亚裔美国人的种族主义攻击激增的情况，“这里有很多反亚洲情绪的潜台词。当一切顺利时，那很好。当事情对每个人都不好时，那些丑陋的‘反亚洲态度’就会浮出水面。”