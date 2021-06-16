美助理国务卿提名人：美台关系应在各个领域进一步发展

美国总统拜登的助理国务卿提名人康达（Daniel Kritenbrink）周二表示，美国应该在各个领域进一步发展与台湾的关系。他说，面对来自中国的压力，华盛顿在履行对台湾“坚如磐石的义务”方面展示决心和承诺至关重要。

根据路透社报道，康达在参议院外交关系委员会就他被提名为负责东亚事务的助理国务卿举行的听证会上表示，“我们有责任在各个领域进一步发展我们与台湾的强劲关系。”

台湾国防部在稍早时候称，当日共有28架次多型中国大陆战机进入台湾西南防空识别区活动，创下去年国防部公布中国大陆战机进入台湾西南防空识别区来，单日活动架次的最高纪录。

康达在听证会上被问及华盛顿是否应该改变长期以来的“战略模糊”立场，明确承诺在中国发动攻击的情况下保卫台湾时表示，美国正式承认北京而不是台北的“一个中国”政策，几十年来确保了两岸的稳定和台湾的安全。

他同时补充称，“我确实认为，维持现状和安全是一个动态情境。随着(中国)威胁的增加，随着北京对台湾咄咄逼人和欺凌行为的增加，我认为我们的应对也必须进行调整。”

曾担任美国驻越南大使以及美国驻华使团副公使的这名职业外交部将中国描述为“美国目前面临的重大挑战”，并表示拜登政府对台关系的新指引是“非常宽松的”，且“明确旨在进一步发展我们的关系和伙伴关系”。

他称，美国应该继续采取措施，追究那些中国领导人在美国所说的针对新疆维吾尔族和其他少数民族穆斯林的种族灭绝行为的责任。

“新疆正在进行的种族灭绝撼动良知，”他称，“我们估计有100多万维吾尔族人被强行拘留，被送进再教育营，被迫提供劳动力，还有其他许多关于他们受到待遇的令人不安的指控。”

康达提到了美国过去针对中国官员在新疆问题上实施的制裁，并补充表示，“我承诺我们将继续努力，不仅要揭露虐待行为，还要采取措施对责任人进行问责。”

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在回复置评请求时表示，华盛顿应“停止以任何实质性方式提升与台湾地区的关系...以免严重损害中美关系以及台海和平与稳定。”

对于有关中国在新疆种族灭绝的指控， 刘鹏宇再度否认，并称“事实将证明新疆从来没有任何种族灭绝行为”。