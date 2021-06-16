赵少康：不应禁止组团境外打疫苗

台湾冠病疫情爆发疫苗短缺，当地不少民众选择到美国施打疫苗，但交通部观光局却扬言若有旅行社组团将开罚。中广董事长赵少康昨晚表示，台湾疫苗不够，老人都要跟老人抢，有人愿意自己出境打疫苗，应该乐观其成才是。

根据联合新闻网报道，赵少康认为，不管在任何地方，多一个台湾人打，他回台湾后就多一分防疫力，少一个可能破洞；放大格局来看，到国外打疫苗对台湾只有好处没有坏处，交通部也许不需鼓励，但也不必禁止，更不应该处罚组团出境打疫苗的旅行社。

赵少康表示，台湾冠病疫苗严重不足，到美国，莫德纳、强生、辉瑞都可以选，不要求你是美国国民或居民，阿拉斯加州还可直接在机场从早上10点到午夜免费帮你打。

赵少康质疑，有人条件较佳，经济宽裕、英文良好，当然可以自己飞出去打，但也有人想买比较便宜的机票，想参加旅行社安排好的旅馆、行程，甚至在美国留到打第二剂疫苗，自己人生地不熟，由旅行社组团，不是很正常的事？

赵少康表示，以前国外疫情凶险，台湾相对干净，台湾不准旅行社组团出去，怕把病毒带回来，还有相当理由，现在欧美注射疫苗普及，疫情逐渐和缓，反而台湾疫情爆发，变成人家怕台湾，台湾为什么还要限制旅行社组团出境？

赵少康说，现在从国外回台上机前要做PCR检查阴性，降落台湾后要居家隔离4天再加七天自主健康管理，更重要的是他们都打了疫苗，还有什么不放心的？

由于台湾疫苗紧缺，此前网上传出有旅行社组织“豪华出境打疫苗团”，主打辉瑞疫苗。台湾交通部观光局却称，去年3月已公告暂停旅行社组团出境旅游，强调组团出境打疫苗是违法行为，情节重大者将被废止营业执照。