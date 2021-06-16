台北老人打疫苗首日状况百出

台北老人施打疫苗首日状况多，许多拄拐杖、坐轮椅的长者在大太阳底下排队一、两小时，民众反映线上预约操作难、动线不适合老人、不易保持社交距离，批评政府超前部署“根本就是零”。

根据联合新闻网报道，台北市长柯文哲昨天上午九时到信义国中视察，被市民当面呛“市长，不要让老人家在外面罚站，你看外面站了多少人？”柯挥挥手没回应。

柯文哲随即与同仁讨论，纳闷“早来也不会给你早打，这么早来排队干什么？”他说，网络预约是空间及时间隔离，预约成功就不用提早到也一定打得到，但有民众担心太慢、怕被抢，“九点开始打，七点来干嘛，只是让自己排队”。

台北老年人昨天在一座教堂的接种点轮候接种疫苗。（路透社）

此外，由于台北市采取线上预约制，让家中没年轻人的长辈直呼“雾煞煞”。台北市民庄先生一早带老父到民生国小，被告知“今天只打预约的”，直说收到接种单为什么不能打？怎么预约？另一市民陈小姐也说，他们只知道预约几号，到现场才知九点到十点是一个场次，十点到十点半一个场次，等了一个多小时，周边没有休息的地方，直呼“好累”。

市民余先生请假带高龄102岁的父亲打疫苗，预约“六月十五日上午，三军总医院”，抵达网球中心接种站才知施打顺序不是预约号，而是以身分证最后一码分流，不禁抱怨“打个疫苗弄成这样，不是扰民吗？等一个小时就是另类大型群聚。”另一名小姐也说，带著100岁、90岁两位长辈施打，两人身分证尾数分别为四、八，无法在同一时段施打，折腾许久。

北投区永欣里长潘万生一早到荣总协助，看到不少长辈六点多就到场排队，这些长者接到卫生局通知单，因不确定时间又怕打不到，所以早早到医院。他说，还是有些长辈无法网络预约，卫生局通知单仅注明上午、下午，所以有人六点排队。

民进党台北市议员梁文杰昨天在社交媒体贴出照片说，台北市府没明确告知施打时段，让许多长者挤在施打点外排队晒太阳。（梁文杰面簿）

昨天台北市艳阳高照，许多坐轮椅、拄拐杖的长者在户外排队等候接种，令许多家属心疼。一名陪90岁父母到松菸打疫苗的市民说，通知早上10点打，等到11点半还没轮到，本来以为网络预约不用等太久，没想到还是要让高龄失智的父母狂晒太阳，很心疼。

“妈妈知道今天要打疫苗，六点多醒来就想到场排队，被我劝退了。”70多岁刘先生带著90岁母亲到民生国小施打疫苗，本想早早打完让母亲快点回家休息，但完成接种已10点，后续还要观察30分钟。穿著短袖POLO衫的他，不到半小时全身湿透，他认为这次作业太匆促。

台北士林区基层诊所昨天挤满等待打疫苗的长者及陪同家属。（自由时报）

一位不愿具名的女性激动说，大排长龙难道不是防疫破口？新仁里长吴建德表示，不少民众抱怨动线乱、速度慢、室内有群聚风险，但也只能请民众多点耐心、多喝水、尽量保持安全社交距离。他说，多数施打地点室内有冷气，但排队在外面，建议室外增设遮阳棚。

台北长庚管理部高专赖宗政表示，北市府预约系统只给序号，没有分流或告知几点抵达，系统可以再精进。