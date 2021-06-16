调查：澳洲公众对中国态度变差 支持采取更强硬政策

悉尼一所大学有关公众对澳中关系态度的调查显示，澳洲公众认为国家在经济上过于依赖中国，并支持莫里森政府对北京采取更强硬的政策路线。

据路透社报道，接受悉尼科技大学澳中关系研究院调查的人认为，澳洲经济之所以繁荣，是因为过去与中国的密切往来，但80%的受访者表示，澳洲经济变得过于依赖中国。

本次态度调查的作者科林森（Elena Collinson）和伯克（Paul Burke）写道：“中国的经济胁迫已开始产生影响，堪培拉对北京方面的反击力度达到了新高度。”该调查在今年3月和4月访问了2000名成年人。

近四分之三(72%)的受访者表示，澳洲政府公开呼吁对疫情来源进行调查是正确的，三分之二(63%)的受访者认为政府应对中国的政策应该采取更强硬的立场。多数人(65%)认为，中国对澳洲周边地区的影响力比美国更大。

调查发现，受访者对中国在农业和住宅房地产方面的投资持负面态度，81%的受访者认为大学在经济上过于依赖来自中国的留学生。

三分之二的受访者表示，自冠病疫情开始以来，他们对中国的看法变得更加负面。

自2017年以来中澳紧张关系不断升级，在堪培拉方面呼吁对疫情来源展开国际调查，促使中国对澳洲出口进行贸易制裁后，紧张关系更形恶化。