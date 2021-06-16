台北一家医院反复变更疫苗施打时间

台北疫苗接种首日乱作一团，一家医院称因配送不及而反复变更施打疫苗时间，混乱信息令等待接种的市民困惑。台北市政府发言人陈智菡澄清，是医院代表希望提前，但被告知全市做法应一致，强调绝无卫生局疫苗配送不及之事。

根据中时新闻网报道，台北市万华区西园医院昨（15）日晚间于面簿公告，今（16）日原排定万华区忠德里、和德里85岁长者的接种疫苗，因疫苗未能配送到院，16日上午暂停施打，下午需待疫苗派送到货，再由里长广播通知接种。请两里长者先在家静候通知。

没想到今早，西园医院又再度于官网表示，疫苗已于早上到院，开放万华区忠德里、和德里85岁长者如期施打，上午场报到时间至11时30分；下午场报到时间为14时至16时30分。

对此，台北市政府发言人陈智菡澄清，针对台北市西园医院张贴公告，指出因台北市卫生局疫苗配送不及，故需取消今日上午的接种服务，绝无此事；北市府会于昨晚或今日上午开始配送疫苗，且全台北28家医院做法一致。

陈智菡说，昨日下午在会议上，西园医院代表表示希望提前，巿府现场即已明确告知，全市做法应一致，卫生局将统一配送疫苗，以避免混乱，西园医院当时即已清楚此讯息。西园医院径自更改时程，向里民广宣，准备不及，却又卸责于北市府的说法，已严重误导视听，北市府深表遗憾，特此声明向各界释疑。