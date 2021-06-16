淘宝12亿条用户数据泄露 成巨量数据外泄受害者

中国电商巨头淘宝网遭遇长达数月的数据爬取，被盗取的淘宝用户数据竟然高达近12亿条之多。

据彭博社和IT之家报道，中国商丘市睢阳区人民法院6月3日在裁判文书网公开的刑事判决书显示，两名犯罪分子在淘宝爬取并盗走大量数据。经过检方核实，被盗取的淘宝用户数据竟然高达近12亿条之多。

淘宝去年8月14日报警，有黑产人员通过接口，绕过平台风控，批量爬取数据，爬取内容包括买家UID、淘宝昵称、用户手机号等敏感信息。

经审理查明，逯某受雇于黎某，而后者成立了一家名为“浏阳市泰创网络科技”的公司，该公司设有返利部、客服部、招商部等部门。记者认为，这是一家典型的淘宝客公司。所谓的淘宝客公司，就是以推广淘宝上产品来盈利的企业。别人点击了他们的链接去淘宝购物，那么淘宝就要给这些推广企业付费，一般按照销售出去的产品按照一定百分比分成。

逯某作为公司技术员，每月工资一万元。自2019年11月，逯某在家中利用自己开发的爬虫软件，通过淘宝网页接口爬取淘宝客户的信息，并将其中淘宝客户的手机号码提供给黎某，用于其任职公司的经营活动。

该公司在一份声明中表示，没有用户资讯被卖给第三方，也没有发生经济损失。

法院裁定，这家公司一名员工收集超过10亿条淘宝用户资讯，虽然是用以为客户提供服务，但该员工及其雇主判处三年以上监禁，并处以总计45 万元人民币（约9万新元）的罚款。

淘宝发言人在一份声明中表示：“淘宝视数据隐私及安全为重中之重，并投入大量资源打击平台上未经授权的爬虫行为。我们主动发现并处理了这次未经授权的爬虫行为，我们将继续与执法部门合作，捍卫和保护用户和合作伙伴的权益。”

这家电子商务巨头的股价周三在香港盘中下跌超过 1%。