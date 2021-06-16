继香港之后 澳门驻台办事处将暂停运作

继香港政府暂停在台湾的香港经济贸易文化办事处运作后，澳门特区政府宣布，设在台湾的澳门经济文化办事处将于本月19日起暂时停止运作。台湾陆委会对澳门的这项决定表示“遗憾”。

综合香港电台网站及台湾《自由时报》报道，澳门经济文化办事处暂时停止运作期间，将会透过旅游局设立的24小时热线，处理一般查询、在台澳门居民服务事项和求助个案，以及向台湾居民提供与澳门相关资讯。

台湾陆委会对此回应说，该办事处是依据台澳2011年互设办事处换文内容而成立，自成立以来，台湾方面一向秉持善意互惠态度，竭尽所能给予协助，对澳门政府单方面做出此一决定相当遗憾。

陆委会强调，台驻澳门办事处将持续运作，为台澳民众提供服务。

据澳门经济文化办事处官网信息，澳门在台湾办事处成立于2011年，地址位于台北市101大楼，主要职能包括为澳门居民在台工作、学习、旅行、商务、生活以及可能遇到的紧急情况，提供服务和援助等。

此前，香港特区政府在上月18日暂停在台湾的香港经济贸易文化办事处运作，台湾陆委会当时回应指出，该办事处依据台港2011年互设办事处共识而成立，运作多年，对于港府单方面做出此决定甚感遗憾。

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸今天接受台湾中央社访问时说，这次澳门暂时关闭驻台机构，是在香港采取行动一段时间后才跟随，反映出澳门当局是经过一番思考，最终应该是配合北京方面的想法。