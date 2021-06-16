香港暂停银行人士豁免酒店隔离计划

由于对输入性﻿冠病病例的担忧加剧，高级银行人士要想豁免香港严格的隔离制度，可能需要再等等。

根据彭博社报道，知情人士透露，当局建议已申请6月出差的银行高管推迟，但未说明根据新计划提出的申请何时会处理。这位因讨论非公开信息而拒绝透露身份的知情人士表示，政府仍在制定政策，包括申请人提出的行程应该有多详细。

香港财经事务及库务局一位发言人说，正在调查已经收到之申请的详细信息，在香港和全球最新疫情下，需要一些时间来处理，以确保相关的管制措施足以降低输入型病例的风险。但未提供进一步详情。

暂停这项计划，对于已经完全接种疫苗且有意前往外地的银行人士和计划访港、又不必在酒店隔离三周的外国高管来说是一个打击。香港5月28日宣布新规定，允许特定的银行界人士自由出行，纽约和伦敦等其他金融中心也在逐步开放。

根据拟议的计划，每家金融公司每月可申请两次对常驻银行人士的隔离豁免，以及两次对来访高管的隔离豁免。香港行政长官林郑月娥当时表示，该计划可能有助于经济复苏。上述知情人士说，目前还没有金融公司根据该计划提出的申请获得批准。

尽管冠病疫情基本得到控制，但香港最近也出现了病毒变种。卫生官员正在追踪一名没有任何旅行史的青年学生感染变种病毒的原因。