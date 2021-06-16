美众议员提法案要求制裁高福等中国卫生官员

在要求对冠病病毒源头展开独立调查的呼声日益高涨之际，美国国会众议院的两名共和党众议员提出一项法案，要求对中国卫生机构的负责人进行制裁，包括中国疾病控制预防中心主任高福和国家卫生健康委员会主任马晓伟，直至他们允许对冠病病毒源头，包括病毒是否源自武汉的一个实验室，展开独立、不受阻碍的调查为止。该法案还寻求让北京为他们窃取知识产权和多次侵犯人权的行为负责。

根据美国之音报道，来自纽约州的共和党会议主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)和来自弗吉尼亚州的共和党籍众议员魏特曼(Robert Wittman)周二（15日）提出了《世界理应知道法案》(the World Deserves To Know Act)，要求对与冠病疫情有关的中共成员和中国卫生机构的负责人实施制裁。

法案要求总统根据马格尼茨基法案的有关规定，对让与冠病疫情有关的举报人和公民记者失踪并限制与疫情有关的言论和学术自由的中共官员进行制裁。法案还明确要求制裁中国疾病控制预防中心主任高福和国家卫生健康委员会主任马晓伟。制裁措施包括冻结这些官员在美国或受美国控制的资产、不许入境并取消现有签证等。

“作为自由世界的领袖，美国必须让中共官员为他们违背良心的行为承担责任，”斯特凡尼克众议员在一份声明中说。“除了知识产权盗窃，中共对自己的少数民族维吾尔人进行种族灭绝，在香港持续进行压制，并公然掩盖冠病起源——这导致了经济危机和全球各地的人民生命损失，包括近60万美国人的死亡。有必要进行彻底、不受阻碍的调查，以确定他们行动的程度，并防止中共以任何形式获得经济利益，特别是以牺牲美国人民的利益为代价。”

“我们不能允许中国妨碍对冠病起源的自由和公正调查，”魏特曼说。“我们也不能容忍中国压制可能证明对预防未来的大流行病至关重要的信息。《世界理应知道法案》实施的制裁为冠病起源的真相铺平了道路。”

众议院目前由民主党占微弱多数，这部法案是否能够获得通过，前景并不明朗。不过，斯特凡尼克是共和党在众议院排名第三的领袖，这部法案反映了国会共和党人在相关问题上的政治立场。

自从《华尔街日报》报道了武汉病毒研究所的三名研究人员在疫情最初爆发的前一个月出现了类似冠病疫情的症状并去医院接受治疗后，病毒可能源自实验室泄漏的说法再次成为人们关注的焦点。

美国总统拜登上月26日发表声明，指示美国情报机构加倍努力收集和分析有关信息，并在90天内向他报告冠病病毒是来自动物源还是实验室事故。七国集团峰会领导人本周也在会议上敦促中国参与对冠病病毒起源的新调查。但北京认为，重新进行冠病溯源调查的要求是“政治操弄”。