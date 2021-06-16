美参议员促商务部长迅速确定或被中国利用的技术

一个由10名共和党参议员组成的小组周二敦促美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)指示该部加快确认可能被中国政府滥用的美国新技术。

根据路透社报道，一份由参议员科顿(Tom Cotton)牵头的信函敦促商务部按照2018年一项法律的要求确定“新兴和基础技术”。

“我们仍然担心，美国企业向表面上看起来是民间企业的中国企业出口敏感技术，或者接受它们的投资，然后这些中国企业很快将相关技术交给中国军方或情报机构。”该信件称，联名签署的议员包括鲁比奥(Marco Rubio)、科尔宁(John Cornyn)等人。

该信件称，商务部仅列出了“有限的受管制新兴技术...只要这些清单仍然不完整且未得到充分利用，联邦政府将缺乏合宜的出口管制系统和外国投资筛选程序。”

这封信补充说，这“让美国很容易受到中国经济掠夺的影响，这是不可接受的。”

美国国会本月的一份咨询报告称，商务部未能尽其所能保护国家安全并使敏感技术不落入中国军方之手。

美中经济安全审查委员会(USCC)的报告称，美国商务部在制定应该接受出口审查的敏感技术清单方面进展缓慢。

美国商务部周二回应说，由于“创新不是静止的，引发国家安全关切的技术会随着时间的推移而演变，识别这些技术的目标将是一项持续努力，不会是一个‘结束’或‘完成’的目标。”

针对该报告，商务部表示，它已发布了四项关于管制新兴技术出口的规则，还有更多规则待定。商务部指出，该部扩大了军事最终用户规定，并将华为、杭州海康威视等公司列入实体清单，限制美国供应商向它们出售产品。