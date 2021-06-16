香港部分疫苗接种中心冷清 接种率仍有提升空间

香港各界不断推出不同的冠病疫苗接种诱因，接种人数有所上升，但部分社区疫苗接种中心仍显冷清，显示接种能力尚未充分利用。香港医学界、教育界人士15日说，香港目前有能力提升接种率，未来需关注学生的接种需求。

据香港中通社报道，香港特区政府数据显示，目前香港市民接种冠病疫苗已逾300万剂次，已接种第一针及第二针的人口分别占合资格人士的26.3%及17.9%，仍远低于可达致群体免疫的水平。

位于香港岛湾仔伊利沙伯体育馆的社区疫苗接种中心日前一度宣布，因接种能力利用不足、财政压力大而提早停运，随后因应疫苗扩大接种年龄，以及市民接种意欲转趋积极，而取消停运决定。

记者15日到访该中心的一小时内，发现前来接种的市民不足20人。另一间位于西环的接种中心亦无人排队，有完成接种的市民说，接种者比医护人员还少，因此无需等候，整个流程约20分钟。据冠病疫苗预约官网显示，未来三周内，分别有三间科兴疫苗中心及近20间复必泰疫苗中心显示预约名额充足。

香港呼吸系统专科医生梁子超说：“有些中心太远，且没有专科门诊。”疫苗接种开放以来，较多市民选择平时就诊的医院接种，因为熟悉的医生了解自身病史，若出现不适症状，也可就近医治。从预约情况也能看出，公立医院最先被约满，位置偏远、借用场所的社区体育馆通常接种人次偏低。

他建议，可进一步扩大社区推广，便于存放的科兴疫苗可于医院门诊、私家诊所、养老院等场地大量推广，而对冷冻储存要求较高的复必泰疫苗，可集中在社区疫苗接种中心施打。

自特区政府推出“全城起动 快打疫苗”运动以来，香港各界提供了诸多诱因，如公务员接种疫苗享假期、地产商送出价值逾千万港元的住宅单位供接种疫苗人士抽奖等，鼓励全港市民接种疫苗。

特区政府将复必泰疫苗接种年龄门槛降低为12至15岁青少年，属于自愿接种行为。对于近日外国有学校称，学生必须接种疫苗后才能回校上课，梁子超认为，香港若要实施强制性措施，须有必要的根据，目前尚无必要，适宜按阶段逐步推行。

香港创知中学校长黄晶榕表示，学校正努力推广疫苗接种，“目前规定，每所学校接种人数须达到300人，才能申请医护人员前来接种。”而难点在于，香港流行小班教学，不少学校只有几百名学生，达不到申请要求。

黄晶榕指出，学生在学校接种，有家长和老师的陪伴，动力比让学生自行前往中心强。他建议，由一所学校申请疫苗接种点，开放给邻近的几间学校师生入内接种；或由大型办学团体牵头，推动旗下的学校协办校园接种；并欢迎教职员、学生与家属一起参加，有效提升疫苗接种率。“作为校方，我们愿意提供场地。只是希望能有一个专门的机构，统筹落实疫苗接种工作。”