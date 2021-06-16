港媒：港区议员下月宣誓 料170多人被DQ

香港规定区议员宣誓的《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》五月刊宪及生效，消息人士指出，政府将于下月安排区议员逐一宣誓。据悉，当局亦正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”，参与民主派初选、借出议员办事处做初选票站及签署“墨落无悔”抗争派立场声明书三项行为都会被纳入“负面清单”。

根据《星岛日报》报道，据粗略计算，最少有170名区议员会因此被取消就任资格(DQ)，包括11名区议会主席及七名区议会副主席。政党方面，签署“墨落无悔”声明书的公民党及新民主同盟所有区议员都将被DQ，民主党亦有52名区议员因提供议办做票站而落入负面清单之列。

香港特首林郑月娥早前曾表示，由于近来每日都有区议员辞职，会待情况稳定后再安排宣誓。据报道，政府拟于七月安排区议员逐一宣誓，之后才根据宣誓条例的“负面清单”判断是否宣誓无效或违誓。

当局制订的“负面清单”行为，最少包括三类与初选相关的活动，第一是参与“民主派35+初选”，所以曾在初选名单中的区议员料都会被DQ；第二是曾借出区议员办事处作初选票站，相信是最多区议员曾经触犯的行为；第三则是曾签署“墨落无悔 坚定抗争”抗争派立场声明书的区议员。至于“光复香港 时代革命”作政纲会否亦成为“负面清单”之列，消息人士表示仍在研究之中。

根据参与初选名单、曾签署声明书的名单，以及据香港民研列出的初选票站地址作综合统计，有28名现任区议员曾参选及协调初选；约137名区议员曾借出议员办事处作初选票站用途；另有43名区议员曾签署“墨落无悔”声明书，部分区议员涉及重复触犯负面清单行为，另有部分区议员目前正被还柙候讯。

综合上述结果，粗略计算有至少170名区议员涉及“负面清单”行为。当中，民主党有52名区议员曾借出议办作票站，包括主席罗健熙，目前该党网页显示仍有83名区议员，若因借出议办被DQ，便会剩下31人。至于公民党及新民主同盟则因为表明以全个政党名义签署“墨落无悔”声明书，料最终会被“灭党”。

本届区议会原有400多名区议员，2019年有民主派取得389个议席，若政府按有关三个涉及初选的负面清单行为取消议员资格，再减去区议会网站显示的44名已辞职或被DQ的民主派，估计民主派区议员将只余下170多席。